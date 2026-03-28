Renesanční letohrádek v České Lípě nazývaný Červený dům si dnes přišlo prohlédnout víc než 200 lidí. Běžně nepřístupnu památku čeká rekonstrukce, Liberecký kraj teď hledá dodavatele. Zájemci dnes měli jedinečnou možnost si vyklizené prostory prohlédnout. Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa připravilo několik komentovaných prohlídek letohrádku i dvou sousedních budov. Lidé si ale mohli dům prohlédnout i samostatně, řekla ČTK Jana Nastoupilová z českolipského muzea.
"Čekali jsme velký zájem, letohrádek není běžně přístupný, otvíral se jen při výjimečných příležitostech a i tehdy byla přístupná jen nějaká část. Dnes si mohli lidé letohrádek i sousední domy projít doslova od přízemí až po půdu," doplnila Nastoupilová. Všechny tři domy jsou vyklizené a čekají na rekonstrukci, její náklady odhadli projektanti na 77 milionů korun. Liberecký kraj může na projekt získat až 40 milionů korun z evropských fondů, práce by měly začít letos, hotovo má být v polovině roku 2028.
Zámeček v blízkosti vodního hradu Lipý nechal ve stylu severoitalské renesance v roce 1583 postavit Jiří Jetřich Berka z Dubé. Stavba patří k nejcennějším památkám svého druhu v Libereckém kraji. Současnou podobu dům získal při rekonstrukci na konci 19. století. Jde o patrovou stavbu nepravidelného půdorysu zdobenou sgrafity s otevřenou lodžií. Navenek není zřejmé, proč má dům přízvisko červený, říká se mu tak od 19. století, kdy získal současnou podobu, zřejmě podle červené výmalby lodžie.
Letohrádek v minulosti sloužil také jako barvírna, byly v něm nájemní byty a několik let i muzeum. Zatím ho lidé mohli vidět jen zvenčí, protože veřejnosti nebyl přístupný, otevíral se jen při výjimečných příležitostech. Díky penězům z přeshraničního programu Interreg Česko – Sasko by tam ale měla vzniknout expozice věnovaná rodu Berků, kteří byli jeho prvními vlastníky a významně ovlivnili vývoj Českolipska i okolí německého města Bad Schandau.
Expozice v letohrádku se bude podle ředitele českolipského muzea Zdeňka Vitáčka věnovat také potisku a barvení látek, zaměří se i na lov a zbraně. "Také chceme prezentovat specializované vysoce odborné muzejní činnosti, které zachraňují a uchovávají naše hmotné kulturní dědictví," doplnil. V letohrádku a dvou sousedních budovách bude mít muzeum po rekonstrukci také odborná pracoviště, preparátorskou dílnu, konzervátorské dílny, sklad chemie a depozitáře.