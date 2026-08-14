V zámečku našli zbytky topenišť, kdysi sloužila k barvení látek či výrobě cukru

Ke starším nálezům patří fragment více než metr široké zdi z hrubě opracovaných pískovcových kvádrů a s přilehlou vydlážděnou plochou.
„U těchto objektů nelze vyloučit ani středověké stáří a jejich souvislost s dnes zaniklým předhradím hradu Lipý,“ upozornili archeologové na webu českolipského muzea, které rekonstruované objekty spravuje. Kromě toho se našly i předměty jako štětce, škrabky a nádoby se zbytky pigmentů.
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Bavila se tu šlechta, teď se unikátní Červený dům otevře veřejnosti
„Předměty mohou souviset jak s historickou barvířskou výrobou, tak s rozsáhlou rekonstrukcí objektu v 80. letech 19. století. Dále byly nalezeny soubory středověké a novověké keramiky,“ dodali archeologové. Červený dům dříve plnil i reprezentační funkci, se kterou by mohl souviset nález drobné kovové plastiky loveckého psa.
Cílem první fáze archeologického průzkumu bylo především ověření stavu archeologických pozůstatků v přízemí budov nebo zkoumání základů staveb.
Červený dům byl založen v roce 1583 jako letohrádek, kde se bavila šlechta. Zároveň tam byla i barvírna látek, hostinec nebo třeba muzeum.
„Červený dům a jeho přilehlé objekty budou procházet rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2028 se zde otevře nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Stavební úkony budou zahájeny v srpnu,“ nastínila v červenci vedoucí Oddělení výstav muzea Jana Nastoupilová. Nová expozice se bude věnovat historii zámečku, barvení a potisku látek nebo loveckým tradicím a zbraním.
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Psaníčka zase prokouknou, zámeček v České Lípě dostane novou fasádu
„Nově zrekonstruované objekty, a zejména renesanční zámeček, významně přispějí ke zkultivování celého prostoru u hradu Lipý. Navíc přibudou expozice, které rozšíří nabídku muzea a také kulturní nabídku ve městě,“ dodala krajská náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.
Přilehlé objekty pak nabídnou především moderní dílny pro preparaci a konzervaci muzejních sbírek. „Jsou to vlastně zbytky staré České Lípy, které přežily v této části města sanaci v 80. letech, kdy se soudruzi rozhodli, že Českou Lípu upraví pro zaměstnance uranového průmyslu,“ přiblížil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.