Velké komplikace provázejí výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště v Liberci. Stavba potrvá minimálně o čtvrt roku déle a bude skoro o pětinu dražší. Cena přesáhne 48 milionů korun. Viníka chyb bude město hledat, problém vznikl už při zpracování projektové dokumentace. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová (za ANO).
"Jsem nečekala, že nová a ještě k tomu dřevostavba se bude takto komplikovat," řekla Prachařová. Projekt podle ní vykazuje velké množství vad. "Je jich tam dneska přes 100," uvedla. Zmínila, že chyby jsou i ve výkazu výměr.
Projektant ale podle ní pochybení odmítá a tvrdí, že dostal špatné podklady už od městské kanceláře architektury. Viníka bude město hledat, za nejdůležitější ale nyní Prachařová považuje najít řešení, jak vady co nejrychleji odstranit. "Tak se vracíme zpět k projektovému týmu, který by měl zasednout i ve spolupráci s kanceláří architektury, která má projektovou dokumentaci a ten projekt pod sebou. A mělo by se rozklíčovat, k čemu tam dochází, proč k tomu dochází a kde budeme nějakým způsobem i případně vymáhat škodu," dodala náměstkyně.
Výstavba repliky atypicky oválného objektu známého v Liberci i pod názvem kasino začala loni na konci března a skončit měla nyní, v polovině května. Nový termín dokončení je letošní srpen, cena se zvýšila zatím z bezmála 41 milionů téměř na 48,2 milionu korun. Dvě třetiny nákladů by měla pokrýt evropská dotace.
Replika nahradí architektonicky cennou stavbu z roku 1946, kterou navrhl architekt Svatopluk Technik. Tato budova původně sloužila jako vstupní pavilon do areálu výstaviště v letním období, později v ní byla vyhlášená diskotéka s hospodou, v posledních letech ale neměla budova žádné využití a chátrala. Zejména kvůli dřevomorce už ji nešlo zachránit, proto ji město dalo loni před zahájením výstavby repliky zbourat.
Po dokončení v ní bude pobočka městského informačního centra se zázemím pro turisty. Replika roste u takzvaného Zlatého kříže, což je označení pro křižovatku Masarykovy a Vítězné ulice s trojící architektonicky významných staveb - Severočeské muzeum, Oblastní galerie Lázně a někdejší Obchodní a živnostenská komora. Kolem Technikova pavilonu navíc vede promenádní cesta k Botanické zahradě a zoo.