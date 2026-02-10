Lopatu do ruky a škodu odpracovat. Mladíci opravili tratě, které poničili autem

Autor: hop
  15:32aktualizováno  15:32
Driftování v lyžařském areálu v Jizerských horách mělo pro viníky dohru. S lopatou v ruce museli ještě v noci dávat do pořádku tratě, které svým počínáním zničili. Museli spěchat, aby se o několik hodin později mohli do stop postavit závodníci v běhu na lyžích. Ani tak ale svůj prohřešek neodčinili a čeká je splácení.
Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Mladý řidič vozu Audi A6 Avant při driftování poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory v noci z pátku na sobotu. S vozem pak zapadl v mokřadech.

Přivolaným policistům jednadvacetiletý šofér řekl, že se chtěl se svými dvěma spolujezdci ve věku 19 a 21 let jen pobavit.

„Řidič jízdou a driftováním poškodil téměř po celém areálu lyžařské tratě, které byly připravené pro krajské závody místním lyžařským oddílem a které se měly konat týž den v sobotu od deseti hodin,“ uvedla už dříve policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Tanvaldští policisté celou věc kvalifikovali jako přestupek.

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Ale tím to pro řidiče a jeho kamarády neskončilo. Na místo se obratem dostavil pořadatel nadcházejících závodů.

„Ve čtvrt na čtyři ráno jsem pánům vysvětlil dopady jejich jednání a že je zásadní poničené stopy do rána spravit, protože se na start postaví 400 startujících a stejný počet rodičů k tomu,“ říká Tomáš Petržilka, trenér klubu TJ Jiskra Josefův Důl.

Manuální práce a splátky

Mladíci se rozhodli s opravou stop pomoci. Každý dostal jednu lopatu a od tří hodin do pěti nahazovali spolu s Petržilkou sníh do vyjetých kolejí.

„Následně jsem skútrem protáhl nové stopy tak, že v půl sedmé jsme měli tratě zpět v uspokojivém stavu pro závody,“ pokračuje trenér. Klání nakonec proběhlo v pořádku.

Ani tím ale celá věc pro samozvané driftaře neskončila. „V pondělí jsem jednoho z mladíků kontaktoval a sdělil mu, jaké by byly škody v případě, že by se měl připravený závod přesunout na jiný termín a znovu připravovat. Také jsem přiblížil moji představu kompenzace za noční směnu strojové úpravy. Odpovědí byl návrh, že pošlou celkem 15 tisíc korun ve splátkách, protože to jsou studenti, na účet oddílu,“ přibližuje Petržilka.

Už v pondělí dorazila první platba ve výši dva tisíce korun na účet oddílu. „Za náš oddíl bereme toto řešení, pokud dopadne, za adekvátní. Jsem rád, že nemusím podávat žalobu na náhradu škody a můžeme se věnovat tréninku dětí,“ dodává trenér.

