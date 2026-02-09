Oznámení o driftujícím autě policisté přijali v sobotu v noci, krátce po půl třetí ráno.
„Na místě zjistili, že řidič jízdou a driftováním poškodil téměř po celém areálu lyžařské tratě, které místní lyžařský oddíl připravil pro krajské závody. Ty se měly konat týž den v sobotu od deseti hodin,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Závody v běhu na lyžích se nakonec uskutečnily.
Pořadatel, který se na místo incidentu dostavil, uvedl, že řidič s vozidlem zapadl v mokřadech v chráněné lokalitě s výskytem vzácného živočicha. Trati zde nelze ani upravovat sněžným skútrem.
„Tanvaldští policisté celou věc kvalifikovali jako přestupek a po skončení šetření všech okolností celé události věc postoupí k dalším úkonům příslušnému správnímu orgánu,“ dodala Sochorová.
Mladému řidiči hrozí pokuta do 10 tisíc korun za poničení lyžařské trasy, což je podle lesního zákona přestupkem.
Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc
V Libereckém kraji nejde o ojedinělý případ. Na konci ledna na Polevském vrchu na Českolipsku v Lužických horách poničili zhruba 1,5 kilometru Lužické magistrály řidiči tří osobních aut, kteří nakonec také uvázli ve sněhu.
I tento incident vyšetřuje policie. V tomto případě se posádky aut pokusily svůj prohřešek částečně napravit tím, že odpoledne aktéři zaházeli vyjeté koleje.
Problémy s driftujícími auty mají i menší travnatá letiště. Naposledy na konci ledna poškodil neznámý řidič v noci dráhu letiště ve Všeni nedaleko Turnova v Českém ráji.
5. února 2026