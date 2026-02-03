„Krátce po 23. hodině včerejšího dne došlo – zřejmě vlivem nedostatečného věnování se provozu na pozemní komunikaci a nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky – k havárii osobního automobilu,“ potvrdil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
Nehoda se stala nedaleko křižovatky ulic Košická a Dr. Milady Horákové. „Vozidlo následně sjelo do koryta řeky Nisy,“ zmínil mluvčí.
Na místě zasahovali i profesionální hasiči. „Během rychlého zásahu zachránili za pomoci nastavovacích žebříků zraněného řidiče automobilu, který se v době příjezdu jednotky na místo nacházel již mimo kabinu vozidla – venku na konstrukci havarovaného vozu,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Záchranáři poté řidiče transportovali do nemocnice. Tím pro něj ale nehoda neskončila. „Řidič byl kolegy z dopravního inspektorátu oceněn blokovou pokutou. Dechová zkouška a test na přítomnost drog byly negativní,“ dodal policejní mluvčí Robovský.
Vytažení havarovaného vozidla z řeky druhý den zajistili liberečtí hasiči společně s drážními hasiči, kteří byli na místě se svým vyprošťovacím automobilem.
