Provinilec na sebe upozornil schováváním se v autě, pak policii zběsile ujížděl

Autor: hop
  16:22
Až dva roky vězení hrozí muži, který se minulý týden pokoušet ujet policistům na Jablonecku. Upozornil na sebe, když se v odstaveném voze schovával za palubní desku. Následovala honička zakončená havárií. Muži nepomohl ani úprk z auta.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Čtyřiatřicetiletý zaujal okolo projíždějící hlídku 8. prosince odpoledne na parkovišti ve Smržovce naproti pekařství v Hlavní ulici.

„Podezřelý na sebe stáhl pozornost policistů tím, že se snažil v zaparkovaném voze Volvo S60 schovat pod palubní desku tak, aby nebyl uvnitř vidět. Policisty tímto nestandardním chováním upozornil natolik, že se rozhodli ho zkontrolovat a na nejbližším vhodném místě se otočili a jeli k uvedenému parkovišti zpět,“ říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Řidič se zákazem řízení, který se snažil ve vysoké rychlosti ujet policistům, nezvládl řízení a havaroval.
Řidič se zákazem řízení, který se snažil ve vysoké rychlosti ujet policistům, nezvládl řízení a havaroval.
Řidič se zákazem řízení, který se snažil ve vysoké rychlosti ujet policistům, nezvládl řízení a havaroval.
Řidič se zákazem řízení, který se snažil ve vysoké rychlosti ujet policistům, nezvládl řízení a havaroval.
Řidič se zákazem řízení, který se snažil ve vysoké rychlosti ujet policistům, nezvládl řízení a havaroval.
10 fotografií

Muž začal policistům ujíždět směrem na Hamrska. Úzkou silnicí jel místy rychlostí přesahující 150 km/h. Z videa je patrné, že se řidič musel vyhnout několika protijedoucím vozům.

„Ovšem v zatáčkách v centru obce už řízení vozidla nezvládl a havaroval. Poté z havarovaného vozu začal ještě utíkat. Policisté, kteří ho ve vysoké rychlosti pronásledovali, ho také při útěku úspěšně nedaleko místa dopravní nehody zadrželi,“ pokračuje Sochorová.

Odmítl test na drogy

Policisté následně zjistili, že muž má zákaz řízení motorových vozidel do března příštího roku. Alkohol u něj vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

„Provedení orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek však již podezřelý odmítl a následně odmítl i lékařské vyšetření spojené s odběrem krve,“ zmiňuje mluvčí.

Muži nyní za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky. „V souvislosti s tímto případem děkujeme za spolupráci všem řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu, kteří obezřetně reagovali na nebezpečnou jízdu podezřelého a současně umožnili bezpečný průjezd policistům se služební vozidlem,“ dodává Sochorová.

Řidič havaroval v Hamrskách.

Řidič havaroval v Hamrskách.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Pražský okruh uzavřela vážná nehoda. Řidiče dodávky musí vystříhávat

Nehoda dodávky a kamionu na Pražském okruhu (16. prosince 2025)

Vážná nehoda dodávky a kamionu uzavřela Pražský okruh u Lochkova ve směru na letiště. Řidiče dodávky musí hasiči vystříhat, na místě přistál vrtulník.

16. prosince 2025  18:22

V Novinách pod Ralskem na Českolipsku vyhořel bývalý statek

ilustrační snímek

V Novinách pod Ralskem na Českolipsku dnes odpoledne vyhořel bývalý statek. Požár neobývané rozlehlé třípatrové budovy likvidovali hasiči z pěti jednotek....

16. prosince 2025  16:43,  aktualizováno  16:43

Tři investoři z Uherskohradišťska přišli podvodem o více než dva miliony korun

ilustrační snímek

Při domnělých investicích přišli podle policie tři lidé z Uherskohradišťska v uplynulých měsících v součtu o více než dva miliony korun. Po pachatelích, kteří...

16. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Tragédie v Kadani. Z paneláku vypadl mladistvý a zemřel

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují pád člověka z vyššího patra domu na panelovém sídlišti v Kadani na Chomutovsku. Mladistvý po pádu z výšky dnes dopoledne zemřel. Uvedla to mluvčí policie Miroslava Glogovská.

16. prosince 2025  18:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Uzavřený typ, studoval na průmyslovce. Jaký je muž obviněný z únosu chlapce?

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Obviněný muž, který je podezřelý z únosu chlapce z Halenkovic, není ve svém okolí známý. Příliš o něm nevěděli v Halenkovicích, kde měl v posledních letech žít, ani v Otrokovicích, kde bydlel dříve....

16. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Žena nesla do bankomatu téměř stotisícovou tržbu, obálku s penězi ztratila

Prodejem pervitinu si dealeři přišli na půl milionu korun (14.4.2016).

Ve Stříbře na Plzeňsku ztratila devětapadesátiletá žena obálku s tržbou, kterou v poslední listopadový den odnášela do bankomatu. Nešlo vůbec o malou sumu, obálka obsahovala 96 tisíc korun. Po cestě...

16. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Největší vánoční riziko? Svíčka, klidně zcela obyčejná, varuje hasič

Drážďanský se věnuje i tomu, co se děje po požárech.

Jindřich Drážďanský pracoval 20 let v Integrovaném záchranném systému jako profesionální hasič Hasičského záchranného sboru ČR. Během služby zasahoval u stovek požárů, dopravních nehod i dalších...

16. prosince 2025  17:38

Nešťastné couvání. Popelář přimáčkl vozem na vrata svého kolegu

Místo smrtelného zranění obsluhy popelářského vozu v Chocni.

Pracovníka popelářské služby přimáčkl služebním vozem jeho kolega řidič ke vratům. Nehoda se stala v úterý v obci Lhota u Příbramě. Zraněného muže převezli záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Praze....

16. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Kyjov chátrající bývalý pivovar místo demolice opraví a najde pro něj využití

ilustrační snímek

Chátrající bývalý pivovar ze 16. století v Kyjově na Hodonínsku nechá město místo demolice opravit. Se záměrem zachování budov a jejich zakonzervování...

16. prosince 2025  15:53,  aktualizováno  15:53

Nemocných s akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji mírně přibylo

ilustrační snímek

Nemocných s akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji mírně přibylo. Na konci minulého týdne bylo 1205 nemocných na 100.000 obyvatel, což bylo o...

16. prosince 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Letošek se podle klimatologa mohl zdát chladný, patří však k nejteplejším letům

ilustrační snímek

Letošní rok se podle klimatologa Pavla Zahradníčka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe mohl zdát někomu chladnější, opak je však pravdou. Na...

16. prosince 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Radvanice a Bartovice chystají otevření nové Montessori školy

ilustrační snímek

Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice připravuje ve spolupráci s městem otevření nové Montessori školy v Trnkovecké ulici. Pro tyto účely využije tamní...

16. prosince 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.