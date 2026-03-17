Řidič při tragické nehodě u České Lípy vyjel do protisměru asi při předjíždění

Při pondělní večerní tragické nehodě na silnici I/9 v Sosnové u České Lípy se šestašedesátiletý řidič Mercedesu Benz 400 D dostal do protisměru nejspíš při předjíždění jiného mercedesu. Při následném střetu s dvěma protijedoucími vozy muž zemřel, dalších deset lidí včetně dvou malých dětí utrpělo zranění. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Ivana Baláková. Okolnosti nehody nadále vyšetřují kriminalisté.
Tragická nehoda se stala v pondělí v 18:20, když řidič s Mercedesem Benz 400 D jel po silnici první třídy ve směru od Sosnové na Českou Lípu. "Za křižovatkou se silnicí III/ 00913 a místní komunikací (se) s největší pravděpodobností rozhodl předjet před ním jedoucí vozidlo tovární značky Mercedes S 400 D a vyjel do vedlejšího jízdního pruhu," uvedla Baláková. V něm se nejprve bočně střetl s protijedoucím vozem Škoda Superb. "Což ho rozkolísalo a zcela ztratil kontrolu nad řízením. Ve stejném jízdním pruhu se následně bočně střetl s vozidlem Mercedes Benz Sprinter, ve kterém spolu s řidičem cestovalo dalších šest lidí," dodala mluvčí policie.
Šestašedesátiletý řidič Mercedesu Benz 400 D i přes péči záchranářů na místě zemřel. "Řidiče ze superbu transportoval vrtulník s těžkým zraněním do nemocnice v Ústí nad Labem. Posádku vozidla dále tvořily dvě malé děti a jejich maminka. Ty sanita převezla s podezřením na lehčí zranění do nemocnice v České Lípě, přičemž jedno dítě lékaři z preventivních důvodů hospitalizovali. Z vozidla Mercedes Sprinter utrpěli středně těžké zranění tři lidé a tři se zranili lehce," uvedla Baláková.
Škoda na vozidlech je zhruba milion korun, dechová zkouška na alkohol byla u řidičů mercedesů negativní. "U řidiče superbu bude nutné provést laboratorní test odebrané krve vzhledem k jeho aktuálnímu vážnému zdravotnímu stavu," dodala mluvčí policie.