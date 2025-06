Řidič teréňáku ve spěchu přehlédl houkající sanitu s pacientem, narazil do ní

16:02 , aktualizováno 16:02

Do houkající a rozblikané sanity narazil na Liberecku spěchající řidič. Záchranářského auta si nevšiml na rychlostní silnici I/35, když přejíždělo z pravého pruhu do levého. Při nehodě se nikdo další nezranil, zdravotníci pacienta přeložili do jiné sanity.