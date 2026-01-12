Co přinese rok 2026 Libereckému kraji? Miliardy do staveb i koncert Roxette

Jan Pešek
  16:22aktualizováno  16:22
Nová knihovna v Turnově, populární švédské duo v Liberci nebo Jizerské hory plné běžkařů. Obyvatele Libereckého kraje čeká nabitý rok.
Koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025

Koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025 | foto: Anna Kristová, MAFRA

Budoucí vzhled okolí liberecké přehrady
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou stát do konce roku 2028.
16 fotografií

Liberec

Přes miliardu korun investuje v roce 2026 město Liberec. „Například na přestavbu plaveckého bazénu, v níž úspěšně pokračujeme, uvolníme zhruba 450 milionů. Přes 100 milionů dáme na opravu Jánské ulice až po Rybníček a s podobnou částkou počítáme i na rekonstrukci tramvajové trati v Masarykově ulici,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Zhruba 90 milionů poputuje na proměnu okolí liberecké přehrady a přes 62 milionů půjde na regeneraci sídliště Ruprechtice.

„Přibližně 65 milionů zaplatíme za dokončení náplavky v dolním centru města a zhruba 61 milionů si vyžádá proměna Tržního náměstí a Budyšínské ulice. Dalších 50 milionů jsme připravili na opravu střechy Svijanské arény. A podobných investic máme více. Další stovky milionů pak vydáme za údržbu, opravu a modernizaci majetku a infrastruktury, kterou pro Liberečany spravujeme,“ podotýká Zámečník.

Jablonec

Investovat bude i Jablonec nad Nisou . „V roce 2026 zahájíme výstavbu terminálu veřejné osobní dopravy, čeká nás další etapa revitalizace sídliště Šumava, pokračování výstavby dešťové kanalizace v Lidické ulici či úpravy Mírového náměstí. Rozběhne se výstavba nové Mateřské školy U Přehrady, rekonstrukce Kantorovy vily, revitalizace Tyršových sadů a další důležité opravy a modernizace městských objektů,“ vypočítává jablonecký primátor Miloš Vele.

Česká Lípa

Česká Lípa bude pokračovat v rekonstrukci Kounicova domu a Škroupova náměstí. „Zkraje roku bychom měli dokončit také rekonstrukci vchodu a sociálních zařízení v KD Crystal, pustíme se do budování kanalizace na takzvaných Starých Ladech a také do výstavby kanalizace, vodovodu a komunikace ve Staré Lípě,“ říká mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Vyhořelá barokní památka má nový krov, stavbaři skládali díly jako lego

Rozsáhlá rekonstrukce čeká Dům s pečovatelskou službou na sídlišti Lada. „Chceme poskytovat zázemí odpovídající moderním trendům a standardům pro sociální služby. I proto se pouštíme do této náročné rekonstrukce, která přinese klientům pohodlí a bezbariérové a hezké prostředí, ve kterém budou moci kvalitně trávit svoje dny,“ uvedla k rekonstrukci pečovatelského domu starostka České Lípy Jitka Volfová.

Semily

Mezi největší investiční akce roku 2026 v Semilech patří výstavba sportovních kabin na stadionu, které budou sloužit veškerým provozovaným sportům včetně atletiky.

„Dále plánujeme výstavbu pumptrackové dráhy s asfaltovým povrchem, která bude sloužit široké veřejnosti. A poslední velkou investiční akcí je rekonstrukce tří ulic v lokalitě Nad Špejcharem, kdy kromě zlepšení dopravního řešení dojde i k rekonstrukci vodovodu, kanalizace, plynových a elektrických rozvodů,“ vyjmenovává starostka Lena Mlejnková.

Turnov

Mezi největší události Turnova bude v letošním roce patřit dokončení nové knihovny za více než 112 milionů.

„Chtěli bychom ji otevřít 1. září. Pak chceme dokončit veřejný prostor sídliště na Výšince. Tento společenský prostor, místo setkávání, by měl být hotov do konce května. Jedná se o první etapu revitalizace sídliště. Dokončujeme také přístavbu waldorfské mateřské školy, počítá se s dubnem 2026 a s otevřením rovněž 1. září.“ přibližuje starosta Turnova Tomáš Hocke.

U nové knihovny v Turnově postaví hřiště pro děti, osvěží ho protékající potok

V roce 2026 zahájí Turnov přestavbu a dostavbu sportovní haly. Stavět se budou i byty. „V ulici 5. května by mělo vyrůst 32 bytových jednotek,“ dodává Hocke.

Liberecký kraj

Pozadu nezůstává s investicemi ani Liberecký kraj. V plánu má dokončit výstavbu pavilonu učeben na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, výjezdové základny záchranářů v Jablonci nad Nisou či Integrovaného výjezdového centra v Turnově.

Gymnázium získá novou budovu. I přes neshody vedení města s hejtmanem Půtou

Kompletně hotové budou také Lidové sady, dokončení se dočká i Africký pavilon v zoologické zahradě.

Kraj myslí i na silnice. „Na rok 2026 má Liberecký kraj v plánu zahájit 23 stavebních projektů za 565 milionů korun,“ uvádí Daniel David, náměstek hejtmana pro dopravu.

Jizerská 50

Obyvatelé Libereckého kraje se i v roce 2026 můžou těšit na řadu sportovních a kulturních událostí. Na přelomu ledna a února obsadí Jizerské hory účastníci Jizerské 50. Na letošní ročník je aktuálně přihlášeno bezmála devět tisíc závodníků.

Největší pozornost budí účast sportovních hvězd Jiřího Berana a Jana Kollera. „Po loňské desítce se letos postavím na start padesátky. Loni se mi to moc líbilo, atmosféra byla skvělá. Nejsem vytrvalostní typ a 50 kilometrů pro mě bude velká výzva, na kterou se ale moc těším,“ říká šermíř a olympijský medailista z Paříže Beran.

Kulturním vrcholem doprovodného programu tradiční lyžařské akce budou koncerty ČEZ Energy Festu. „Do Jablonce a Liberce tradičně přivezeme velká jména. Letos se mohou liberečtí fanoušci těšit na Annu K., která má blízký vztah k horám, a skupinu Olympic. V Jablonci pak vystoupí kapela Poetika,“ uvedla za generálního partnera, Skupinu ČEZ, Eva Mayerová. Vstup na všechny koncerty je tradičně zdarma.

Festivaly

Květen bude tradičně patřit Anifilmu. Festival animovaných filmů se letos koná 5. až 10. května v Liberci. „Mezinárodní soutěž každý rok přináší to nejlepší ze světové animace, a to v osmi kategoriích – od celovečerního filmu přes hry až po virtuální realitu.Vítězné krátké filmy z Anifilmu mají navíc šanci získat Oscara,“ slibují pořadatelé.

Pomyslným vrcholem festivalové sezony v kraji bude již 32. ročník Benátské! s Impulsem. Jako hlavní hvězda se letos představí legendární švédské duo Roxette. Pod Ještědem zazní hity jako The Look, Listen To Your Heart, Joyride nebo It Must Have Been Love, které uvede zakladatel formace Per Gessle. Zesnulou Marii Fredrikssonovou nahradí Lena Philipssonová.

RECENZE: Marie byla jen jedna, přesto Roxette svými hity v Praze bavili

„Návštěvníci Benátské zažijí jedinečný návrat hudební ikony, která definovala pop své doby a dodnes inspiruje fanoušky všech generací. Těšit se mohou na nezapomenutelnou show plnou emocí, nostalgie a nadčasových hitů, které znějí stejně silně jako před třiceti lety,“ zvou na akci pořadatelé.

Mezi tradiční kulturní akce dále patří zastávka putovního festivalu Hrady CZ, který pod Bezděz přiveze například Dana Landu, Rybičky 48 nebo třeba Rytmuse.

Na své si přijdou i milovníci filmů se sportovní tematikou. V Liberci se i letos uskuteční festival Sportfilm. Konat se bude od 30. září do 4. října.









Nemocnice ve Stodě a v Horažďovicích nabízejí pacientům větší komfort

Stodská nemocnice má zmodernizované oddělení sociální péče.

Stodská nemocnice dokončila další významnou rekonstrukci lůžkových částí. V druhém podlaží zmodernizovala v levém křídle lůžkového traktu oddělení sociální péče. Počet lůžek se zvedl z 10 na 14. Tím...

12. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Výukové centrum Bioskop Masarykovy univerzity získalo modernější prostory

VĂ˝ukovĂ© centrum Bioskop Masarykovy univerzity zĂ­skalo modernÄ›jĹˇĂ­ prostory

Vědecké výukové centrum Bioskop Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně získalo modernější prostory v bohunickém kampusu. Může tak rozšířit nabídku...

12. ledna 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

