Rozhlasová adaptace Čapkovy Války s mloky ožije v Liberci v pohlcujícím zvuku

Slavný román Karla Čapka Válka s mloky se dočká neobvyklého návratu v pohlcujícím vícekanálovém zvukovém formátu. Projekt připravil producent a zvukový inovátor z Technické univerzity v Liberci (TUL) Karel Caidler ve spolupráci s platformou mujRozhlas. Premiéra imerzivně upravené verze legendární rozhlasové adaptace Jiřího Horčičky z roku 1958 se uskuteční za týden před univerzitní aulou. ČTK to dnes řekl mluvčí univerzity Radek Pirkl.
Rozhlasová adaptace Čapkovy Války s mloky z roku 1958 patřila ve své době k mimořádným tvůrčím počinům, představily se v ní herecké legendy jako Karel Höger, Jan Pivec nebo František Filipovský. "Nejde o novou inscenaci, ale o nový způsob reprodukce původního díla. Zachoval jsem strukturu i obsah Horčičkovy práce, mění se pouze - ovšem zásadně, forma prezentace," řekl k projektu Caidler, který na univerzitě pracuje v oblasti audiovizuální tvorby a animace.
Původní nahrávka je ve formátu mono, tedy jednokanálová, kdy se veškerý zvuk soustředí do jednoho bodu. "Díky spolupráci s mujRozhlas jsem se dostal k nahrávce původní rozhlasové hry, kterou jsem pokročilými softwarovými nástroji rozdělil na 120 zvukových složek se všemi hlasy herců, veškerými ruchy a hudbou. Z těchto vrstev jsem pak poskládal výsledný soundscape - zvukovou krajinu," popsal svou práci Caidler.
Projekt je v pilotní fázi, cílem je ověřit možnosti prostorového poslechu pro rozhlasové hry a získat první zpětnou vazbu od publika. "Imerzivní formát zatím známe především ze sálů multikin nebo ze specializovaných produkcí například v planetáriích a vždy se úzce pojí s obrazem. Formát rozhlasové hry beru jako možnost vychutnat si kulturní zážitek v klidné atmosféře, se zavřenýma očima a přitom si stále užívat bonus sdíleného zážitku," dodal autor projektu.
Svou zvukovou adaptaci představí Caidler ve středu 13. května v areálu univerzity. Pro sedící posluchače vymezí reproduktory prostor o velikosti zhruba deset krát deset. Posluchač tak bude vnímat, jak postavy audiodramatu přecházejí prostorem, jak se zvuky a hlasy vzdalují a zase přibližují, jak přímo za ním postava zavře dveře a přistoupí k jiné postavě v popředí scény, zatímco někde nad tím hovoří vypravěč. Výsledkem je zvukový 3D prostor, který posluchače vtáhne přímo do centra dění.