Půta má odůvodnění rozsudku za korupci, čekal na něj rok. Potvrdil, že se odvolá

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:32aktualizováno  14:43
Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pátek na síti X uvedl, že po roce dostal písemné odůvodnění rozsudku v korupční kauze, v níž byl nepravomocně odsouzen. Soud loni 5. února uložil hejtmanovi podmíněný trest a pokutu 50 000 korun za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého. Hejtman to odmítá.
Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) vinným. Soudce mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 tisíc korun za přijetí úplatku a zneužití pravomocí. V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. (5. února 2025)

„Rozsudek má 443 (!) stránek. Moji právníci nyní studují odůvodnění výroku, že jsem zneužil své pravomoci, když jsem se snažil najít pro pana Dolanského práci. I v tomto ohledu se cítím nevinen. Odvolání proti této části rozsudku jsem podal okamžitě po jeho vynesení před rokem. Podrobnou argumentaci k tomuto odvolání pošlou moji právníci soudu po prostudování písemného rozsudku,“ uvedl hejtman.

Půta téměř před 15 lety pomohl svému známému Jaromírovi Dolanskému při hledání práce. Soud dospěl k závěru, že se na tom dohodl se spoluobžalovaným pracovníkem Metrostavu výměnou za to, že hejtman pomůže při zajištění financování rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci z dotačního programu. Toto tvrzení hejtman odmítá.

Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav

Standardně se na písemné odůvodnění rozsudku čeká měsíc, v tomto případě to trvalo rok. „Dlouhá doba potřebná k vyhotovení rozsudku je zapříčiněna nestandardním rozsahem a nedostatečnou přehledností spisového materiálu,“ uvedla již dříve mluvčí pobočky Krajského soudu v Liberci Karolína Francová. Spis má přes 31 000 listů.

Půta byl odsouzen v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun. Na ně chtělo GEPO získat evropské dotace, vyplaceno nakonec nebylo nic. Korupční kauzou se soudy zabývají od roku 2018. Půta nepatřil mezi hlavní postavy. Těmi byli podle obžaloby zástupci firem GEPO a Metrostav a bývalý ředitel liberecké pobočky ROP. Soud jim uložil nepodmíněné tresty od tří do sedmi let. Ani v jejich případě nejde o pravomocné rozsudky.

Soud loni uznal Půtu vinným jen v části obžaloby. Zprostil ho obvinění, že měl dostat do pracovníků Metrostavu úplatek 800 000 korun v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun, na niž byl příslib evropské dotace.

„Na rok přesně jsem obdržel písemné vyhotovení rozsudku v kauze kostela Máří Magdalény. Na konec toho všeho ještě nevidím, ale jsem rád, že mám konečně černé na bílém, že v hlavní části kauzy jsem nevinen. Soudce v rozsudku potvrzuje, co jsem říkal od samého začátku. Byl jsem obžalován za to, že jsem dělal svoji práci a dělal ji s nasazením, s jakým pracuji vždy. Při prosazování záchrany kostela jsem postupoval v souladu se všemi zákony a nikdy jsem nevzal úplatek,“ uvedl dnes hejtman.

Obviněný hejtman Půta podal stížnost, podle právníků se trestného činu nedopustil

Půta od loňského podzimu čelí dalšímu trestnímu stíhání, a to z neoznámení trestného činu. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění Půta odmítá a považuje ho za další pokus něco na něj za každou cenu najít a politicky a společensky ho dehonestovat. Proti obvinění si podal stížnost státnímu zástupci.

