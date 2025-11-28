Doprovodný program začne od 16 hodin vystoupením dětí, pozvání přijal kouzelník a chybět nebudou ani čerti. Rozsvícení stromu nastane v 18.30.
Rozsvícení stromku v Mimoni
Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze
Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...
Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa
Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...
Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden
O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....
Souprava metra B nabrala ve stanici Anděl cestujícího, přerušen je provoz na úseku Nové Butovice - Florenc, zavedena je náhradní doprava která je však výrazně vyřízena. Cestující jedou i běžnou...
Křimické náměstí v Plzni čeká obnova, přibudou lavičky i nové cesty
Plzeň zahájila ve svém menším obvodu Křimice na západním okraji města revitalizaci Křimického náměstí. Prostor, který je od roku 1995 součástí vesnické...
Moravskoslezský kraj bude hospodařit s 43 mld. Kč., do investic má jít 7,6 mld.
Moravskoslezský kraj má v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 42,923 miliardy Kč. Je to podobné jako schválený rozpočet letošního roku, který byl...
Z mostu do Vltavy naházeli jedenáct elektrokoloběžek, dvojici hledá policie
Policisté pátrají po dvojici neznámých mužů, kteří v pondělí v noci naházeli z pražského Čechova mostu do Vltavy jedenáct elektrokoloběžek. Oba výtečníky natočila kamera, přesto se je zatím...
V Kutné Hoře začala výstavba parkoviště pro turisty za 56 milionů
V Kutné Hoře začala výstavba parkoviště pro osobní auta a autobusy, které má vyřešit problémy s parkováním turistických výprav. Dělníci na pozemku ve Vítězné...
Do posledního samuraje na Netflixu. Jak to dopadne, když zkřížíte Šóguna a Battle Royale?
Samurajové už dávno nejsou jen doménou filmových klasik. V posledních letech se s nimi roztrhl streamovací pytel. Seriál Šógun od Disney+ sbíral jednu cenu za druhou, čestní bojovníci s katanou (i...
Za přestavbu sportovní haly zaplatí Turnov skoro 218 milionů Kč bez daně
Za přestavbu sportovní haly zaplatí Turnov skoro 218 milionů korun bez daně. Radnice dostala v soutěži čtyři nabídky, všechny byly pod maximální přípustnou...
Jihomoravské památky lákají na sváteční prohlídky, koncerty i výstavy
Prohlídky slavnostně vyzdobených interiérů, adventní koncerty, vánoční dílničky i výstavy připravili správci některých jihomoravských památek na období...
Plzeň podpoří kulturní dění na náplavkách grantem 2,5 milionu korun
Plzeň vyhlašuje nový grant, který podpoří celoroční kulturní dění na náplavkách řek, zejména v centru města. Neinvestiční dotace je určena pro zájemce, který...
Pro vařiče pervitinu si přišla zásahovka. Mohli vyrobit až 23 kilogramů drogy
Moravskoslezští kriminalisté zadrželi a obvinili tříčlennou skupinu výrobců a distributorů pervitinu. Muži ve věku od 40 do 56 let podle policie v posledních několika měsících vyrobili či z...
Alzheimerova demence: průlomové české šetrné řešení mění problém v příležitost. A investoři u toho nechtějí chybět
Stovky dětí obsadily brněnské výstaviště, začal festival sportu a zábavy Life!
Stovky dětí dnes obsadily při festivalu sportu a zábavy Life! pavilony brněnského výstaviště. V pavilonech F a V si mohli vyzkoušet se sportovci z brněnských...