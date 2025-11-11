Rychlobruslaři nebudou muset dojíždět, Turnov jedná o koupi pozemků na ovál

Matěj Klimša
  16:02aktualizováno  16:02
Stavba prvního rychlobruslařského inline oválu v Libereckém kraji se přibližuje. Turnovští zastupitelé řeší výkup potřebných pozemků za fotbalovými hřišti, kde by chtěli sportoviště pro bruslaře a atlety vybudovat. Součástí areálu by měl být i vrhačský sektor.
Pro výstavbu nakonec zastupitelé plánují využít prostoru za fotbalovými hřišti....

Pro výstavbu nakonec zastupitelé plánují využít prostoru za fotbalovými hřišti. Začali proto jednat o výkupu potřebných pozemků. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V Maškově zahradě v Turnově by měla vyrůst inlinová dráha pro závodníky i...
Pro výstavbu nakonec zastupitelé plánují využít prostoru za fotbalovými hřišti....
V Maškově zahradě v Turnově by měla vyrůst inlinová dráha pro závodníky i...
Pro výstavbu nakonec zastupitelé plánují využít prostoru za fotbalovými hřišti....
6 fotografií

Rychlobruslaři musí na tréninky dojíždět do padesát kilometrů vzdálených Benátek nad Jizerou. To by měl změnit vlastní inline ovál, o který turnovský klub Sportinline usiluje zhruba dva a půl roku. V kraji by šlo o první takovou dráhu.

„Řešilo se, kam takové sportoviště umístit, jedním z těch míst byla Maškova zahrada. Tam ale dlouhodobě držíme územní rezervu na výstavbu plaveckého bazénu,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Pro výstavbu nakonec zastupitelé plánují využít prostoru za fotbalovými hřišti. Začali proto jednat o výkupu potřebných pozemků. „Potřebujeme tam vykoupit tři pozemky. Kdyby někteří vlastníci nechtěli pozemek prodat, tak dráhu nebudeme schopní vybudovat,“ připustil Hocke.

První v Libereckém kraji. Nová inlinová dráha by lákala i rychlobruslařské hvězdy

„Začali jsme obesílat vlastníky. Cena, kterou nabízíme, je podle znaleckého posudku,“ přiblížila vedoucí odboru správy majetku Dagmar Šrytrová. Městu se podařilo dojednat prodej dvou pozemků a čtvrtiny dalšího, který má více vlastníků.

Jeden ze spoluvlastníků je v exekuci a o výkupu podílu tak zastupitelé budou jednat s exekutorem. „Vítám iniciativu, ale abychom to mohli zrealizovat, tak musíme vykoupit všechny pozemky,“ konstatoval zastupitel Otto Jarolímek.

Konec dojíždění do Benátek

Inlinisté by podle starosty chtěli, aby ovál stál v Maškově zahradě, což není možné. „Jedno z těch nejzásadnějších sportovišť, které tu chybí, je krytý bazén. Nacpat tam ještě dvousetmetrový inline ovál je mimořádně obtížné,“ objasnil Hocke s tím, že závodníci uvítají dráhu kdekoliv.

Pro výstavbu nakonec zastupitelé plánují využít prostoru za fotbalovými hřišti. Začali proto jednat o výkupu potřebných pozemků.
V Maškově zahradě v Turnově by měla vyrůst inlinová dráha pro závodníky i veřejnost. Má být první takovou v kraji a výrazně by zvýšila tréninkovou úroveň zdejšího klubu.
Pro výstavbu nakonec zastupitelé plánují využít prostoru za fotbalovými hřišti. Začali proto jednat o výkupu potřebných pozemků.
V Maškově zahradě v Turnově by měla vyrůst inlinová dráha pro závodníky i veřejnost. Má být první takovou v kraji a výrazně by zvýšila tréninkovou úroveň zdejšího klubu.
6 fotografií

Členů v rychlobruslařském oddílu podle starosty přibývá. Trenér a jednatel společnosti Sportinline Pavel Hlubuček ale míní, že by jich v lepších podmínkách mohl být i dvojnásobek.

„Většina závodů je dráhových, a pokud nemáme možnost na dráze trénovat, těžko se pak můžeme rovnat ostatním oddílům, které mají na dráze tři až čtyři tréninky týdně,“ potvrdil Hlubuček.

Rychlobruslaři z Turnova jezdí trénovat do Benátek nad Jizerou jednou týdně. „Je to ale finančně i časově velmi náročné. V tuto chvíli jako oddíl přešlapujeme na místě, protože nemůžeme dosáhnout větších úspěchů, pokud se projedeme za sezonu na dráze jen zhruba 15krát,“ dodal Hlubuček s tím, že je to proti ostatním oddílům velký nepoměr.

Šance na republikové šampionáty

Ovál by měl mít 200 metrů na délku a šest metrů na šířku. Po celém jeho obvodu budou umístěné mantinely. Na nové dráze by se navíc mohly konat nejen lokální závody a republikové šampionáty, ale také větší mezinárodní akce.

Vedle toho by areál mohla mimo tréninkové hodiny využívat také veřejnost. Počítá se třeba i s hřištěm na streetball uvnitř oválu. „Termín provedení se bude odvíjet od umístění sportoviště v investičních prioritách města mezi lety 2026 až 2030 a možnosti získání dotace od Národní sportovní agentury,“ nastínil Hocke.

Součástí sportoviště by měl být i nový vrhačský sektor. V současné době je v Turnově odhodiště na kladivo v areálu pod lehkoatletickým stadionem, který ale může sloužit jen dětem.

„Sportovci z mistrovských kategorií, ve kterých má atletický oddíl své reprezentanty, musí jezdit do Jablonce, protože jejich hody už jsou daleké. V prostoru pod stadionem by to bylo nebezpečné,“ uzavřel starosta.

Zastupitelé plánují využít prostor za fotbalovými hřišti.

Zastupitelé plánují využít prostor za fotbalovými hřišti.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Tramvajový boom v datech. První trať se otevře už za 5 měsíců, do Malešic to pojede v létě 2028

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Praha připravuje hned šest nových tramvajových tratí, které během následujících let výrazně promění cestování po metropoli. Kam povedou nové koleje a kdy budou tratě hotové? Máme přehled.

11. listopadu 2025  19:59

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště

ilustrační snímek

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště na náměstí 17. listopadu. S jeho provozem město počítá od 21. listopadu do 21. ledna....

11. listopadu 2025  18:06

Znáte virální frázi 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co vlastně znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025

Kapacita pobytové odlehčovací služby ve Val. Meziříčí se zvýší na šest lůžek

ilustrační snímek

Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku rozšíří kapacitu své pobytové odlehčovací služby ze tří na šest lůžek. Změna je možná díky novým prostorám,...

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

ilustrační snímek

Mladá Boleslav dnes na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě....

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  18:28

Liberecká galerie vydala poprvé knihu pro děti, představuje historii budovy

ilustrační snímek

Oblastní galerie v Liberci připravila poprvé knihu určenou dětem. Novinka Labyrintem lázní propojuje umění, příběh i dětskou fantazii a hravou formou...

11. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.