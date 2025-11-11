Rychlobruslaři nebudou muset dojíždět, Turnov jedná o koupi pozemků na ovál

Rychlobruslaři musí na tréninky dojíždět do padesát kilometrů vzdálených Benátek nad Jizerou. To by měl změnit vlastní inline ovál, o který turnovský klub Sportinline usiluje zhruba dva a půl roku. V kraji by šlo o první takovou dráhu.
„Řešilo se, kam takové sportoviště umístit, jedním z těch míst byla Maškova zahrada. Tam ale dlouhodobě držíme územní rezervu na výstavbu plaveckého bazénu,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.
Pro výstavbu nakonec zastupitelé plánují využít prostoru za fotbalovými hřišti. Začali proto jednat o výkupu potřebných pozemků. „Potřebujeme tam vykoupit tři pozemky. Kdyby někteří vlastníci nechtěli pozemek prodat, tak dráhu nebudeme schopní vybudovat,“ připustil Hocke.
|
První v Libereckém kraji. Nová inlinová dráha by lákala i rychlobruslařské hvězdy
„Začali jsme obesílat vlastníky. Cena, kterou nabízíme, je podle znaleckého posudku,“ přiblížila vedoucí odboru správy majetku Dagmar Šrytrová. Městu se podařilo dojednat prodej dvou pozemků a čtvrtiny dalšího, který má více vlastníků.
Jeden ze spoluvlastníků je v exekuci a o výkupu podílu tak zastupitelé budou jednat s exekutorem. „Vítám iniciativu, ale abychom to mohli zrealizovat, tak musíme vykoupit všechny pozemky,“ konstatoval zastupitel Otto Jarolímek.
Konec dojíždění do Benátek
Inlinisté by podle starosty chtěli, aby ovál stál v Maškově zahradě, což není možné. „Jedno z těch nejzásadnějších sportovišť, které tu chybí, je krytý bazén. Nacpat tam ještě dvousetmetrový inline ovál je mimořádně obtížné,“ objasnil Hocke s tím, že závodníci uvítají dráhu kdekoliv.
Členů v rychlobruslařském oddílu podle starosty přibývá. Trenér a jednatel společnosti Sportinline Pavel Hlubuček ale míní, že by jich v lepších podmínkách mohl být i dvojnásobek.
„Většina závodů je dráhových, a pokud nemáme možnost na dráze trénovat, těžko se pak můžeme rovnat ostatním oddílům, které mají na dráze tři až čtyři tréninky týdně,“ potvrdil Hlubuček.
Rychlobruslaři z Turnova jezdí trénovat do Benátek nad Jizerou jednou týdně. „Je to ale finančně i časově velmi náročné. V tuto chvíli jako oddíl přešlapujeme na místě, protože nemůžeme dosáhnout větších úspěchů, pokud se projedeme za sezonu na dráze jen zhruba 15krát,“ dodal Hlubuček s tím, že je to proti ostatním oddílům velký nepoměr.
Šance na republikové šampionáty
Ovál by měl mít 200 metrů na délku a šest metrů na šířku. Po celém jeho obvodu budou umístěné mantinely. Na nové dráze by se navíc mohly konat nejen lokální závody a republikové šampionáty, ale také větší mezinárodní akce.
Vedle toho by areál mohla mimo tréninkové hodiny využívat také veřejnost. Počítá se třeba i s hřištěm na streetball uvnitř oválu. „Termín provedení se bude odvíjet od umístění sportoviště v investičních prioritách města mezi lety 2026 až 2030 a možnosti získání dotace od Národní sportovní agentury,“ nastínil Hocke.
Součástí sportoviště by měl být i nový vrhačský sektor. V současné době je v Turnově odhodiště na kladivo v areálu pod lehkoatletickým stadionem, který ale může sloužit jen dětem.
„Sportovci z mistrovských kategorií, ve kterých má atletický oddíl své reprezentanty, musí jezdit do Jablonce, protože jejich hody už jsou daleké. V prostoru pod stadionem by to bylo nebezpečné,“ uzavřel starosta.
Zastupitelé plánují využít prostor za fotbalovými hřišti.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz