S orientací na úřadech města v České Lípě pomáhá lidem navigační systém na webu

S orientací na Městském úřadu v České Lípě pomáhá lidem navigační systém na webových stránkách města. Najít kancelář konkrétního úředníka je někdy složité a lidé často bloudili. Víc než rok pomáhá systém s orientací v budově nové úřadovny U Synagogy, teď ho město rozšířilo i pro komplex pěti budov na náměstí T.G.M., řekla dnes ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.
"Mnohdy na chodbách narazíme na občana tápajícího, kam dál pokračovat, často se nachází v úplně jiné budově. Složitě mu pak vysvětlujeme, kudy má jít. Navigační systém je tak velmi praktický pomocník, díky kterému by již neměl nikdo zabloudit. Dokončení tohoto systému považuji za další vstřícný krok úřadu směrem k občanům a věřím, že se dobře osvědčí v praxi stejně jako v případě budovy městského úřadu v ulici U Synagogy," doplnila starostka Jitka Volfová (ANO).
Navigační systém najdou lidé na webu města v sekci telefonní seznam. "Stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Po kliknutí na šipku se zobrazí mapka budovy úřadu, a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak občana názorně dovede až do konkrétní kanceláře. Navíc si lidé mohou vybrat mezi pěší cestou, cestou s využitím výtahu nebo cestu bezbariérovou," popsala fungování systému mluvčí radnice.
Město přišla navigace zhruba na 270.000 korun, zajistila ji firma as4u.cz. Navigace ale není jedinou novinkou, kterou městský web www.mucl.cz nabízí. Od března usnadňuje vyhledávání a orientaci chatbot, který umí rychle odpovědět na konkrétní dotazy nebo vyhledat informaci přímo na webových stránkách města. Nový vzhled má také třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a snáz se v něm vyhledává.