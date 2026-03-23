S projektem Aktivní škola chce Liberecký kraj rozhýbat děti ve školách

Rozhýbat děti ve školách je cílem projektu Aktivní škola, na kterém Liberecký kraj spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Zapojit by se letos mělo 30 základních a deset středních škol, z rozpočtu na to kraj vyčlenil tři miliony korun, řekla dnes novinářům krajská radní pro školství Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). V projektu, který loni otestovali na jižní Moravě, plánuje kraj pokračovat i v dalších letech.
Školy by neměly bránit dětem v pohybu, ale naopak jim vytvářet podmínky, aby čas o přestávkách mohly trávit aktivně a ve výuce se pak lépe soustředily. Kraj chce také veřejnosti otevřít školní hřiště, tématem je i podpora aktivní cesty do školy ať pěšky, na kole nebo koloběžce. Kraj je podle Skalické připraven školy v úpravách v rámci svých finančních možností podporovat. "Neočekáváme od toho, že najednou změníme svět, ale jsem moc ráda za to, že jsme něco začali dělat," doplnila.
Liberecký kraj je podle předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Karla Kováře druhým krajem v České republice, který má projekt, jak podporovat pohyb a zdravý životní styl na školách. "Škola je místem, kde děti tráví podstatnou část dne a kde vznikají návyky, které ovlivňují jejich zdraví na celý život. Projekt pomáhá školám rozšiřovat příležitosti k pohybu a odstraňovat překážky, které brání dětem se pravidelně hýbat," dodal.
Projekt počítá s mapováním podmínek ve školách, odborníci pak podle toho doporučí, jak může škola aktivitu dětí podpořit. "Velmi efektivním řešením je implementace aktivních přestávek, která například ve srovnání s třetí hodinou tělesné výchovy může být výrazně efektivnější. Takové opatření je v zásadě někde beznákladové, někde to můžou podpořit nějakými pomůckami na chodbách, pingpongovými stoly a podobně," řekl garant projektu Zdeněk Hamřík.
Ředitel Základní školy Broumovská v Liberci Martin Mikuš ocenil, že projekt se zaměřuje na žáky, kteří nesportují. "Hrozně se nám otvírají nůžky mezi dobrými sportovci, kteří opravdu sportují, tam ty výkony jsou stejné jako před 30 lety a možná lepší, ale pořád se zvyšuje podíl žáků, kteří nesportují vůbec. Vidíme to každý den a vidíme to i ve stále narůstajícím počtu úrazů," doplnil. Když škola pořádá sportovní kurzy, mnozí rodiče se podle něj ptají, proč by jejich dítě mělo umět lyžovat nebo proč by mělo jet na cyklistický kurz.
Že jsou mezi žáky velké rozdíly, potvrdil i srovnávací výzkum, který odborníci Technické univerzity v Liberci (TUL) provedli v roce 2023 na 15 českých a pěti slovenských víceletých gymnáziích, zapojilo se do něj tehdy přes 4700 školáků. Ukázalo se, že zatímco před 100 lety všichni dosahovali podobných výsledků, teď jsou mezi dětmi značné rozdíly. Ve třídách jsou děti, které nedokážou udělat jediný shyb, a vedle nich jsou děti, které jich udělají i 30, protože mají specializovanou sportovní přípravu.