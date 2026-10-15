S výběrem studia pomůže školákům veletrh EDUCA Expo, který dnes začal v Liberci

S výběrem studia i budoucího povolání může žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům pomoci veletrh práce a vzdělávání EDUCA Expo, který dnes začal v liberecké Home Credit Areně. Mimoliberecké školáky svážejí na akci autobusy. Program bude pokračovat v pátek a v sobotu. Nabídku oborů představují střední školy z celého Libereckého kraje, ale také školy s unikátními obory jako zahradník nebo rybář ze sousedních regionů. Na akci se prezentují i některé místní firmy, ale také armáda nebo policie.
"Doplňují vlastně nabídku těch škol a ukazují i možnosti uplatnění následně po studiu, proto dává smysl, aby i oni měli možnost tady vystavovat," řekla dnes ČTK náměstkyně hejtmana Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Ukázat možnosti budoucího uplatnění může podle ní při rozhodování o oboru studia pomoci stejně jako krajský projekt Krok k budoucnosti, který je už podruhé součástí programu veletrhu.
V aréně mají děti z mimolibereckých škol možnost se seznámit s nabídkou studia na středních školách v panelové diskuzi. "Snažíme se jim přiblížit tu nabídku nejenom tím, že si projdou stánky, můžou mluvit se studenty, v rámci diskuse se od nich dozví, co studium obnáší, jak se třeba připravovali na přijímačky, jestli to pro ně bylo lehké nebo ne, jak byli překvapeni, když do té školy přišli, jestli naplnila jejich očekávání a nebo si třeba mysleli, že najdou něco jiného," doplnila Skalická.
Partnerem veletrhu je Úřad práce ČR, jehož krajská pobočka v aréně také prezentuje své služby. Návštěvníkům jsou podle Petry Šulcové z libereckého úřadu k dispozici kariérní poradci z celého kraje. Rodičům, žákům i studentům poskytují poradenství při výběru studijního oboru s ohledem na jejich zájmy a předpoklady. Zájemcům o práci a lidem, kteří uvažují o změně povolání, nabízejí konzultace zaměřené na kariérní profilaci i informace o možnostech rekvalifikace.