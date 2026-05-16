Divadlo v Liberci prodává historické kostýmy, zájem organizátory překvapil

Eliška Marinská
  17:52aktualizováno  17:52
Zájem o divadelní kostýmy v Liberci překvapil i samotné organizátory. Stovky lidí čekaly ve frontě už před otevřením Malého divadla, které je součástí Divadla F. X. Šaldy. Organizátoři tak otevřeli o půl hodiny dříve, než plánovali.

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci nabízí během víkendu zhruba pět tisíc kostýmů a doplňků. V prodeji jsou dobové i civilní kusy. Ceny začínají na deseti korunách a končí u několika stovek.

„Otevírali jsme už v půl druhé, ale lidé tu stáli od jedenácti třiceti. Rozložili si občerstvení u stolečků a čekali,“ popsala šéfka výroby Martina Macková. Takový zájem podle ní divadlo nečekalo.

„Než si to člověk projde, je to minimálně na hodinu,“ vysvětlila Macková. I krátce po otevření si tak většina lidí teprve vybírala a k pokladnám se dostávali postupně.

Ceny kostýmů začínají na deseti korunách

„Každý kostým i každé ramínko má příběh. Prošlo to jevištěm, nosil ho na sobě nějaký člověk,“ popsala vedoucí krejčovny Taťána Horová. Podle ní se ve fundusu kostýmů a rekvizit mísí materiály jako plátno, tyl, krešlak, vlna, samet, úplet i papír.

Lidé na místě procházeli řady ramínek, vytahovali šaty a bez dlouhého rozmýšlení skládali vybrané kousky do tašek. Ceny kostýmů se pohybují od 10 do 400 korun, u větších sérií i výš. Některé věci zmizely během několika minut, k jiným se návštěvníci opakovaně vraceli.

Zájem byl znatelný už před akcí. „Lidé nám volali ještě před akcí, ať jim odložíme nějaké kousky, ale bohužel jsme se museli omluvit, že tohle nemůžeme. Každý si musí vystát frontu na svůj kousek,“ dodala Macková.

Kdo otrávil koktejl? V libereckém divadle ožívá případ slečny Marplové

To potvrzovali i návštěvníci čekající venku. „Jsme tady hodinu a posunuli jsme se asi o dvacet metrů,“ řekla Veronika Dlabolová z Chrastavy. Přesto věřila, že na ni něco zbyde. „Chtěla bych nějakou bekovku a třeba staročeský kostým.“

Mnozí ale neodcházeli jen s jedním kusem, nýbrž s plnými taškami či pytli. „Pořídili jsme šest pytlů,“ popsala starostka Karolína Hálová ze Skřivan na Královéhradecku, která přijela kvůli kostýmům na akce pro děti. „Zaplatili jsme necelých pět tisíc, ale máme krásné věci.“

Podobně uvažují i členové spolků a divadel. „Potřebujeme vybavit třicet až čtyřicet lidí na larp, takže bereme všechno, co by se mohlo hodit,“ popsal člen spolku Larpion z Liberce přezdívaný Havran.

Nejstarší kostýmy pocházejí ze 60. let

Na stojanech lidé našli kostýmy z operních, baletních i činoherních inscenací. Nechyběly ani kousky z titulů Carmen, Evžen Oněgin, Nápoj lásky, Hubička nebo Prodaná nevěsta. Vedle sebe tak visely šaty z různých období i stylů – od historických modelů po civilnější oblečení. Nejstarší kostýmy pocházejí z inscenací hraných v 60. letech minulého století.

Podle Horové musí kostýmy vydržet opravdu hodně. „Když se inscenace hraje tři roky nebo dvacet let, kostýmy musí pořád vypadat dobře a dát se snadno upravovat,“ vysvětlila. Některé modely se ale upravují obtížně a špatně se čistí.

Opotřebení kostýmů závisí i na specifické údržbě. Do pračky se dávat nemohou, vozí se do čistírny. Kusy určené na burzu se podle Horové vybíraly i podle toho, jak často byly používány.

Domov není pevný bod na mapě, odhalí hrdina taneční inscenace Hory a údolí

„Některé kostýmy jsou tak specifické, že další návrhář si je nevezme. A jsou návrháři, kteří nechtějí kostýmy po jiném návrháři,“ uvedla. „Dříve byli herci menších postav, dnes máme herce větších postav, takže se do některých kostýmů už ani nevejdou,“ dodala Macková.

Pro samotné divadlo jde o první podobnou akci. „V minulosti jsme kostýmy dávali do půjčovny nebo oslovovali šermíře,“ podotkla Horová.

Podle ní je možné, že většina věcí zmizí už v sobotu. „Průběžně tam doplňujeme štendry. Kdo si něco vybere, rovnou zaplatí a odnese si to. Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“ Nebude chybět ani štendr se starou Libuší, jejíž cena se pohybuje kolem sedmi set korun.

Burza potrvá i v neděli, a to od deseti dopoledne do šesti hodin večer.

Důvodem prodeje je nedostatek prostoru. Divadlo rekonstruuje část zázemí pro fundus a krejčovnu, které dosud sídlily v patrech Malého divadla. Nyní se stěhují do menších prostor, a fundus proto musí výrazně zredukovat.

Zájem o divadelní kostýmy v Liberci překvapil i samotné organizátory.
Organizátoři tak otevřeli o půl hodiny dříve než plánovali.
Lidé vytahovali šaty a bez dlouhého rozmýšlení skládali vybrané kousky do tašek.
Lidé vytahovali šaty a bez dlouhého rozmýšlení skládali vybrané kousky do tašek.
7 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Lidé v Brně se podívali do běžně nepřístupných objektů, lákala třeba přádelna

LidĂ© v BrnÄ› se podĂ­vali do bÄ›ĹľnÄ› nepĹ™Ă­stupnĂ˝ch objektĹŻ, lĂˇkala tĹ™eba pĹ™Ăˇdelna

Lidé v Brně mohou o tomto víkendu zavítat do běžně nepřístupných objektů, festival Open House Brno jich letos zpřístupnil 132, z nich 28 nově. Pořadatelé...

16. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Divadlo v Liberci prodává historické kostýmy, zájem organizátory překvapil

Zájem o divadelní kostýmy v Liberci překvapil i samotné organizátory.

Zájem o divadelní kostýmy v Liberci překvapil i samotné organizátory. Stovky lidí čekaly ve frontě už před otevřením Malého divadla, které je součástí Divadla F. X. Šaldy. Organizátoři tak otevřeli o...

16. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Policie vyšetřuje popáleného psa ve Šlapanicích, žádá svědky o pomoc

Cane Corso Italiano

Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření z týrání zvířat. Oznámení o odchyceném psovi plemene Cane Corso přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu...

16. května 2026  17:52

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

16. května 2026  17:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na seniora při kácení u Vranova spadl strom, muž na místě zemřel

Ilustrační foto.

Na seniora u Vranova na Brněnsku spadl v sobotu odpoledne při kácení strom, muž na místě zemřel. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, sdělil mluvčí policie Petr Vala

16. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Srdcovka za padesát melounů, říká Mirai Navrátil o festivalu v rodném městě

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Hudebník a frontman kapely nesoucí jeho jméno Mirai Navrátil se v posledních letech vedle vlastní tvorby prosazuje také v roli pořadatele a dramaturga. Stojí za festivalem FM City Fest ve...

16. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Vlak v Brně v tunelu srazil muže. Nehodu nepřežil, provoz stál desítky minut

Policejní auto.

Vlak v Brně mezi stanicemi Židenice a Královo Pole srazil v sobotu odpoledne v tunelu muže, který nehodu nepřežil. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, provoz na trati byl několik desítek minut...

16. května 2026  17:02

Umělá inteligence mění kulturu, v Olomouci se bude debatovat o jejím využití

ilustrační snímek

Vývoj umělé inteligence (AI) a jeho ovlivňování kultury se stane hlavním tématem konference, kterou pořádá Moravské divadlo a Moravská filharmonie Olomouc....

16. května 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Lázně i obec Konstantinovy Lázně zahájily návštěvnickou sezonu, čekají víc lidí

ilustrační snímek

Lázně Konstantinovy lázně, stejnojmenná obec i mikroregion z Tachovska zahájily dnes 223. lázeňskou a turistickou sezonu. Očekávají desetitisíce turistů a...

16. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Lázně i obec Konstantinovy Lázně zahájily návštěvnickou sezonu, čekají víc lidí

ilustrační snímek

Lázně Konstantinovy lázně, stejnojmenná obec i mikroregion z Tachovska zahájily dnes 223. lázeňskou a turistickou sezonu. Očekávají desetitisíce turistů a...

16. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Na populárním pražském festivalu zahraje řada hvězd. Kdo dorazí na Mezi ploty 2026?

Festival Mezi ploty se koná v areálu psychiatrické léčebny v Praze v Bohnicích...

Letos bude festival Mezi ploty opět jednou z největších kulturních událostí v hlavním městě, která přinese multižánrovou nadílku muziky, divadla i tance. Akce se koná v psychiatrické nemocnici v...

16. května 2026  16:18

Provoz lodí na Vltavě je také ovlivněn možností použití zdymadla u Dětského ostrova v Praze 5, Janáčkově nábřeží.

vydáno 16. května 2026  16:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.