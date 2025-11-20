Scénické čtení v České Lípě

Duo VerRich tam nabídne scénické čtení z oceňovaného románu Marie Turtschaninoff Usedlost.
Příběh jedné rodiny v části švédskojazyčného Finska napříč čtyřmi staletími získal letos Magnesii Literu za překladovou literaturu.
Začátek je v 17 hodin.
Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...
Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...
Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...
Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...
V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...
Frýdecko-místecký Faunapark zve všechny zájemce na předvánoční putování Faunaparkem s dílničkou, hrou pro děti, pohodovou vánoční hudbou a slavnostním rozsvícením stromečku i pergoly. Možná dokážete...
Lyžařská sezona v Jeseníkách začne příští týden v pátek, jako první již tradičně spustí vleky lyžařský areál v Branné na Šumpersku. Podle provozovatele...
Těžké zranění utrpěla ve středu 32letá žena pracující na farmě na Opavsku. Kůň ji kopl do hlavy, nakonec ji musel převážet záchranářský vrtulník do ostravské nemocnice.
Policisté v Táboře zasahovali ve čtvrtek ráno ve škole v Helsinské ulici. Žáci i učitelé museli opustit školu. Důvodem byla telefonická hrozba. V 10.40 hodin pak policie oznámila, že je opatření...
Už žádné půlkilometrové přebíhání mezi autobusovým a vlakovým nádražím v Klatovech. V neděli 14. prosince začnou všechny autobusové linky jezdící v objednávce kraje a spoje městské dopravy využívat...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala čtyři těžce zraněné, z toho jeden je v ohrožení života....
Jihovýchod Prahy zasáhla rozsáhlá porucha vodovodního potrubí. Problémy s přívodem vody má přibližně 30 tisíc obyvatel z několika městských částí. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek...
V pražském metru se pozdě večer udály hned dva závažné incidenty. Pracovní vlak srazil ve stanici metra Muzeum údržbáře a těžce ho zranil. Muž podle záchranářů utrpěl devastující zranění ruky....
Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...
Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával do pití drogu a...
Na devět let odsouzený Radek Neymon měl podle všeho prsty nejen v pletichaření s pozemky určenými pro sportovní rekreaci. Pražský magistrát si na přípravu projektů za miliardu korun vybral firmu...