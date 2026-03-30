Místo hvězdné oblohy hrozí tma. Liberecké planetárium shání miliony na záchranu

Jan Pešek
  12:12aktualizováno  12:12
Prázdné sedačky, němé reproduktory, místo hvězdné oblohy holá kopule. Tak by už brzy mohlo vypadat planetárium v Liberci. Řídící systém, díky kterému se návštěvníci vydávají do hlubin vesmíru, dosluhuje. Science centrum nyní shání pět milionů na novou techniku, aby hvězdná podívaná v Liberci nezanikla.

„Potřebujeme nový řídící systém a končí i softwarová podpora. Bez nového projekčního systému nebude možné promítat nové filmy a programy, nabízet moderní vzdělávací obsah ani udržet kvalitu zážitku, na kterou jsou návštěvníci zvyklí,“ říká vedoucí planetária Martin Gembec.

Jediné planetárium v Libereckém kraji vzniklo společně s iQlandií v roce 2014. Za bezmála dvanáct let ním prošlo přes čtvrt milionu návštěvníků z řad veřejnosti i škol. Nyní technologie dosluhují.

Planetárium v libereckém science centru iQlandia
„Je to jako s mobilním telefonem, který všichni používáme. Jeho faktická životnost je zhruba pět let. Životnost našeho řídícího systému je kolem sedmi osmi let. Jasně, telefon taky potom nějak fungovat bude – možná si zavoláte nebo pošlete smsku. Ale my se do tohoto stavu s naším planetáriem nemůže a nechceme dostat,“ vysvětluje ředitel centra Václav Dostál.

Pořízení nového řídícího systému vyžaduje investici zhruba pět milionů korun, kterou není centrum schopné zaplatit z vlastních zdrojů.

„Jsme nezisková společnost, takže způsob financování je poměrně náročný. My mu říkáme vícezdrojový, to znamená, že máme vlastní příjmy, ale také granty a dotační projekty,“ pokračuje Dostál, který odmítá jít cestou zdražování vstupného. „Naposledy jsme zdražovali loni v květnu a primárně potřebujeme, abychom sem dostávali školy. A na školách my prostě nevyděláváme.“

Večeře pod hvězdnou oblohou

První milion korun už má iQlandie přislíbený z Libereckého kraje. Další peníze mají přijít přímo od fanoušků vědy a návštěvníků.

Na Den hvězdáren a planetárií, tedy v pátek 27. března, spustilo centrum kampaň, díky které si lidé mohou zakoupit unikátní zážitky spojené s vesmírem.

„Ty, kteří nás podpoří, chceme odměnit něčím skutečně výjimečným, co jinde nezískají. Nabízíme například soukromou večeři v planetáriu, pozorování hvězd na Jizerce, speciální brýle na zatmění Slunce, velkoformátové astrofotografie nebo e-book, který zájemce naučí pracovat s vesmírným dalekohledem,“ popisuje Martin Gembec a podotýká, že počet odměn je omezený. Dostupné budou na platformě HitHit, a to po dobu 45 dní.

Nechceme být Disneyland ani Karlštejn, říká nový ředitel liberecké iQlandie

iQlandia zároveň hledá i další cesty, jak zajistit financování – kromě kampaně připravuje také veřejnou sbírku a možnost přispět přímo při nákupu vstupenek.

A čím se planetárium liší od běžného kinosálu? „Kino promítá film, zatímco já tady promítám živě generovaný obraz vesmíru. Obloha se mění podle osvětlení, podle výšky, podle průletu. Ano, mohli bychom z toho udělat film, ale tím ztrácíme interakci s divákem. Chceme, aby se zeptal, chceme, abychom se mohli vydat, kam on chce. A to běžný film nedokáže,“ dodává vedoucí planetária.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních...

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu,...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

VIDEO: Kopl mě do hlavy? V Řevnicích vyprošťovali daňky zamotané do sítě

Dramatická záchrana. Daňci se zamotali parožím do sítě

Pracovníci zdravotní služby společnosti Trans Hospital Plus se dnes ráno souhrou náhod ocitli u záchrany dvou daňků v Řevnicích. Samci se tam parožím zamotali do sítě. Posádku, která se pohybovala...

30. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Počet nemocných v Olomouckém kraji klesá, na Prostějovsku je však stále vysoký

ilustrační snímek

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními začal v Olomouckém kraji klesat již výrazněji, hygienici nyní evidují 1351 případů na 100. 000 obyvatel, což je...

30. března 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

České Budějovice postaví na Složišti pumptrackovou dráhu pro děti

ilustrační snímek

České Budějovice postaví v areálu Složiště další pumptrackovou dráhu. Bude sloužit především dětem do deseti let. Město ji vybuduje vedle současné pumptrackové...

30. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vedení Pardubic vysadilo strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy

VedenĂ­ Pardubic vysadilo strom ke 170. vĂ˝roÄŤĂ­ pardubickĂ© dostihovĂ© drĂˇhy

Členové vedení Pardubic dnes vysadili památeční strom ke 170. výročí pardubické dostihové dráhy. K jeho kořenům zakopali láhev s pozdravem budoucím generacím...

30. března 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Náchod zahájí obnovu lázeňského parku v Bělovsi za více než 72 milionů korun

ilustrační snímek

Město Náchod dnes podepsalo se společností STAKO Červený Kostelec smlouvu na obnovu lázeňského parku v areálu Velkých lázní v městské části Běloves. Na rozloze...

30. března 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Nerezignuji, prohlásil karvinský primátor Wolf. Vinu ve fotbalové aféře odmítá

Primátor Karviné Jan Wolf na tiskové konferenci, při které se vyjadřoval ke...

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu...

30. března 2026  13:42

Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil...

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:38

Letiště Václava Havla uzavírá hlavní dráhu. Lidé se opět musí připravit na hluk nad městem

Letiště Praha

Pražské letiště zahájilo rozsáhlé stavební práce v okolí hlavní ranveje, která bude až do poloviny srpna mimo provoz. Letecký provoz se přesouvá na vedlejší dráhu, což výrazně ovlivní obyvatele hustě...

30. března 2026  13:33

Velikonoce s Miškusem Velikonoce s Miškusem. Velikonoční nálada panovala celé nedělní odpoledne v areálu hostince Pod Vrbou v Miškovicích, které jsou součástí městské části Praha-Čakovice. Zúčastnění...

vydáno 30. března 2026  13:32

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dolní Šárka

Dolní Šárka

Znovu jezdí retrobus na lince K, z důvodu rekonstrukcí na části trasy je veden přes Šárecké údolí.

vydáno 30. března 2026  13:31

Nové sídlo přerovského magistrátu je hotové, stěhování začne v květnu

ilustrační snímek

Nové sídlo přerovského magistrátu za více než 400 milionů korun je dostavěno, zhotovitel zrekonstruovanou budovu předal městu. Pracovat se v ní však bude ještě...

30. března 2026  11:56,  aktualizováno  11:56

