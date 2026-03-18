V Liberci by do začátku letních prázdnin mělo přibýt druhé místo, kde bude město díky stacionárním radarům vybírat pokuty za rychlou jízdu. Represivní zařízení nahradí informativní ukazatel v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Novinářům to dnes řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
Touto ulicí v mírném klesání s dlouhými rovnými úseky měsíčně projede zhruba 120.000 aut. Po umístění informativního radaru před pěti lety počet řidičů překračující povolenou rychlost klesl z 90 na deset procent. I to je ale podle primátora stále hodně. "Místní komise, dříve osadní výbor, požadoval po nás, po vedení města, instalaci represivního měření, protože i těch deset procent bylo pořád hodně. Je to 12.000 měsíčně," řekl Zámečník. Represivní radar chtěla radnice do této ulice umístit už loni, zpoždění způsobily problémy se zřízením přípojky elektřiny. Měřicí radary budou na bývalé silnici první třídy 13 poblíž restaurace U Medvěda.
V Liberci je zatím jen jedno místo, kde radnice vybírá pokuty za rychlou jízdu motoristů. Dva radary jsou v ulici Dubice, která vede od kruhového objezdu u průmyslové zóny Jih ve směru na Ještěd. Jde o rovný úsek v kopci, kde v minulosti podle nahodilých preventivních měření drtivá většina řidičů překračovala povolených 50 kilometrů v hodině. Radary měří okamžitou i úsekovou rychlost a umí zaznamenat překročení rychlosti i v případech, když se řidič přestupku dopustí až poté, co projede kolem radaru.
Podle primátora se umístění radarů na tomto místě osvědčilo, i když město kvůli tomu čelilo kritice. Podle oponentů nešlo o rizikový úsek. Zámečník naopak míní, že to pomohlo ke zklidnění provozu v tomto místě. V průměru tudy auta nyní jezdí rychlostí 45 kilometrů v hodině. "Takže tam průměrně jezdí pomaleji, než je povoleno," dodal Zámečník. Povolenou rychlost v Dubici, kterou měsíčně projede také kolem 120.000 aut, aktuálně překračuje jen několik procent řidičů.
Služeb Liberce při měření rychlosti se rozhodl využít i nedaleký Oldřichov v Hájích, kde po silnici třetí třídy jezdí podle nahodilých měření zhruba 70 procent řidičů rychleji, než je povoleno. I touto silnicí měsíčně projede kolem 120.000 aut. Podle primátora jsou radary na této silnici už umístěné. "Tak uvidíme, jak to pomůže zklidnit dopravu přes obec. Teď tam probíhá testovací provoz a co nevidět najede na ostrý," dodal Zámečník.