Sdílená kola budou v Liberci od dubna, město za ně zaplatí skoro tři miliony

Sdílená kola bude v Liberci i letos provozovat firma nextbike, vyhrála zakázku města. Radnice jí za zajištění této služby zaplatí skoro tři miliony korun, což je bezmála dvakrát více než loni. K dispozici ale bude více bicyklů i stanovišť. Kola si budou moci zájemci půjčovat od 1. dubna do konce října, řekl dnes novinářům náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO). S výslednou cenou u této zakázky je spokojený.
"Je nižší, než jsme předpokládali," řekl Lenert. Vedení radnice očekávalo, že nabídky se budou pohybovat kolem 3,6 milionu. O zakázku usilovaly dvě firmy, nabídka společnosti nextbike byla pro město cenově výhodnější.
Tato firma sdílená kola provozovala v Liberci i předchozí tři roky, smlouva jí vypršela na konci minulého roku. Loni jí radnice za zajištění této služby zaplatila 1,66 milionu korun. Z toho milion pokryla dotace z kraje. Podle Lenerta se budou snažit získat dotaci i letos, pokud kraj takový program vypíše.
Zájemci o takzvaný bikesharing si i letos v Liberci budou moci půjčit výhradně mechanická kola, a to jen v širším centru města. Zavedení zvažovaných novinek, což byla elektrokola a rozšíření této služby na sídliště, nechá vedení radnice na rozhodnutí svých následovníků, kteří uspějí v komunálních volbách letos na podzim.
Oproti loňsku bude k dispozici o 100 víc sdílených kol. "Bude jich 250," řekl Lenert. Přibude i míst k půjčení či navrácení kol, a to z 50 na 70. "Takže věříme, že opět přibude uživatelů," dodal Lenert. I letos si budou moci lidé v Liberci půjčit kolo na prvních 30 minut zdarma. Prodloužení bezplatné výpůjčky z 15 minut na půlhodinu testoval Liberec loni a podle náměstka se to příznivě projevilo na vyšším zájmu o sdílená kola.
Projekt bikesharingu liberecká radnice obnovila po čtyřleté odmlce v roce 2023. Zájem o sdílená kola od té doby každoročně roste. Před třemi lety si je lidé půjčili pro 7591 jízd, předloni pro 14.089 a loni pro 18.945.