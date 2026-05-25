Se zajištěním bezpečnosti v České Lípě pomáhá strážníkům soukromá agentura

Se zajištěním bezpečnosti v České Lípě pomáhá od začátku května strážníkům soukromá agentura, smlouvu má do 27. září. Pracovníci agentury dohlížejí na dodržování veřejného pořádku v městském parku, radnice za službu zaplatí méně než 200.000 korun. Bezpečnost lidí je pro město prioritou, agentura se městu za ty peníze už osvědčila, radnice zaznamenala řadu momentů, kdy pomohla, řekla na dnešním jednání zastupitelstva starostka Jitka Volfová (ANO).
Podle ředitele městské policie Vladimíra Jeníka se strážníci potýkali s problémy v městském parku půldruhého roku. "Neustále jsme řešili problémy vandalismu, ta bezpečnostní agentura se nám opravdu vyplatila, dávám jim úkoly, co budou dělat v těch jednotlivých místech a opravdu se tam situace o hodně zlepšila. Samozřejmě ti dva agenturní pracovníci nebudou nasazováni jenom v parku, budeme je nasazovat i v jiných lokalitách," dodal ředitel strážníků.
V České Lípě je 42 strážníků a na bezpečnost v ulicích s nimi dohlíží i šest asistentů kriminality. Město se podle Volfové snaží zvýšit počet strážníků. "Ale není to vždy jednoduché získat kvalitní lidi," doplnila starostka. Jedním z opatření, která mají přispět ke zvýšení bezpečnosti, je i zařazení strážníka se psem. Od května stavy městských strážníků rozšířila Rozálie Stejskalová s fenkou německého ovčáka Calimerou, v létě by měl českolipskou městskou policii doplnit ještě jeden strážník, který se také bude připravovat na pozici psovoda.
Strážníka - psovoda, který by rozšířil řady strážníků hledala podle Jeníka českolipská městská policie dlouho. "Dvacetiletá Rozálie Stejskalová se aktivně přihlásila, že by chtěla tuto práci vykonávat. Je z České Lípy a ke psům má vztah už od dětství, byla ideálním kandidátem. Občané ji mohou se psem potkat v ulicích při běžné pochůzkové činnosti, zároveň psa využijeme při řešení přestupků proti občanskému soužití nebo proti veřejnému pořádku," dodal Jeník.