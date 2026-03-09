Lidé s postižením žijí v komunitních domácnostech, budou tam samostatnější

Důstojné zázemí v zástavbě města, které umožní běžný způsob života. Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní domácnosti. Cílem projektu je postupně nahradit velkokapacitní zařízení menšími objekty.
Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní domácnosti. | foto: Liberecký kraj

Domov nabídne zázemí pro 16 klientů rozdělených do čtyř domácností.
O klienty v obou službách se bude starat dvacet pracovníků.
„Otevření komunitních domácností je dalším konkrétním krokem dlouhodobé transformace sociálních služeb v kraji. Bydlení poskytuje lidem se zdravotním postižením důstojné zázemí, větší samostatnost a možnost žít v běžném prostředí města,“ vyzdvihl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Nové centrum Na Vinici může využít celkem osmnáct klientů.

„Domov nabídne zázemí pro 16 klientů rozdělených do čtyř domácností. Součástí je také pobytová odlehčovací služba ve dvou jednolůžkových garsoniérách se samostatným vstupem, oddělených od hlavní části domu,“ popsala Marie Vojtíšková, ředitelka Služeb sociální péče TEREZA, příspěvkové organizace.

Bývalý hotel využijí lidé s postižením, Semily musí brutalistní stavbu opravit

O klienty v obou službách se bude starat dvacet pracovníků. „Komunitní domácnosti jsou nyní kompletně dokončeny a připraveny k užívání klienty,“ dodal krajský náměstek pro majetek a investice Jiří Ulvr.

Před dokončením projektu byli klienti Služby sociální péče TEREZA přechodně ubytovaní v bývalém hotelu Golf v Semilech.

„Komunitní domácnosti zvyšují samostatnost klientů a zlepšují jejich každodenní fungování, což je hlavní přínos této transformace,“ vysvětlila radní pro rezort sociálních věcí Anna Provazníková s tím, že projekt umožňuje lidem se zdravotním postižením žít v prostředí, které odpovídá jedenadvacátému století.

Komplikace kvůli insolvenci

Výstavba nebyla bez komplikací. Původní zhotovitel, kterým byla společnost Brex, se během projektu dostal do insolvence, což práce přerušilo. Nový dodavatel pak převzal staveniště v říjnu 2024.

„Celkové náklady dosáhly 99,2 milionu korun včetně daně, přičemž částka 27,2 milionu korun připadá na práce původního dodavatele. Stavbu podpořila také dotace ve výši 50 milionů korun,“ přiblížil náměstek pro hospodářský a strategický rozvoj Edvard Kožušník.

Kvůli krachu Brexu se dům pro postižené v Semilech prodraží o téměř 13 milionů

Kraj investuje i do rekonstrukce novorenesanční vily v Benešově u Semil, kterou služba TEREZA využije jako denní stacionář. Hotovo by mělo být do konce roku 2027 a vyžádá si téměř šedesát milionů korun včetně daně.

„Transformace sociálních služeb je v Libereckém kraji dlouhodobou a systematickou prioritou. Probíhá od roku 2007,“ nastínil krajský mluvčí Filip Trdla.

V minulosti se transformace dočkaly třeba zařízení Ostara ve Cvikově, Domov Sluneční dvůr na Českolipsku nebo Dům Jana v Hodkovicích nad Mohelkou.

„Podle Českého statistického úřadu bylo koncem roku 2024 v kraji ve 24 domovech se zvláštním režimem 1 239 míst pro klienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou,“ prozradil Půta.

V běžných domovech pro seniory bylo podle hejtmana 1 120 míst. Kraj je zřizovatelem šesti domovů pro seniory a sedmi domovů se zvláštním režimem. V obou je více než tři sta lůžek. Poptávka po službách ale roste a průměrná čekací doba je čtvrt až půl roku.

„Proto kraj prioritně dokončuje transformaci služeb pro osoby se zdravotním postižením, aby mohly žít ve standardních podmínkách domácností a nebyly odkázané na ústavy,“ uzavřel hejtman Libereckého kraje.

9. března 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

