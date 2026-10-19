Semily povedou tři nejsilnější strany, starostou bude poslanec Pražák z ANO

V Semilech vytvořilo koalici vítězné uskupení Moje Semily s ANO a Volbou pro Semily. Všechna tři uskupení získala po šesti mandátech a v zastupitelstvu tak budou mít jasnou většinu 18 z 21 hlasů. Je to racionální rozhodnutí, řekl dnes ČTK poslanec David Pražák z ANO, který by se měl stát starostou. ANO skončilo ve volbách ve městě druhé, ale Pražák získal nejvíce preferenčních hlasů. Nového starostu budou mít Semily po 11 letech.
"Je to dohoda nás třech subjektů. Určitě tam hrálo roli i to, že nejvíc preferenčních hlasů v Semilech jsem dostal já," uvedl Pražák, který bude post starosty vykonávat jako neuvolněný. Pražák získal ve volbách 1256 hlasů. Druhý největší počet v Semilech, 1120 hlasů, měl lídr vítězného uskupení Moje Semily Sebastian Kuršel. Ten je kulturním ředitelem společnosti Fabrika 1861 a měl by se stát neuvolněným, tedy ne plně placeným, místostarostou. Lídr třetí Volby pro Semily Tomáš Sábl by měl pokračovat na pozici uvolněného místostarosty.
Od roku 2015 byla v čele města Lena Mlejnková (Volba pro Semily). Předloni se ale stala senátorkou a avizovala, že na starostku Semil znovu kandidovat nebude. V novém vedení města by měla zastávat pozici radní.
Semily jsou s 8000 obyvateli nejmenším z okresních měst v Libereckém kraji. Hnutí ANO bude v koalici s Volbou pro Semily třetí volební období v řadě, většinu by nyní vytvořilo i bez dalšího partnera. "Hned po volbách jsem řekl, že můj záměr rozhodně není někoho obcházet a už vůbec ne vítěze," zdůvodnil Pražák, proč vznikla širší koalice. Míní, že všechna tři uskupení mají hodně společného. "Naše programové priority se víceméně nikde moc nerozcházejí a věřím tomu, že to bude fungovat," dodal. Podle něj chtějí pokračovat v rozpracovaných projektech z uplynulého volebního období. Konkrétně zmínil dokončení zázemí na atletickém stadionu či sportovní hřiště v Řekách. "Potřebujeme řešit bydlení, revitalizaci sídlišť a samozřejmě se nějakým způsobem posunout v projektu plaveckého bazénu v Semilech. Asi ho nepostavíme za čtyři roky, to je jasné, ale chtěli bychom být v takové fázi, aby došlo k realizaci v dalším volebním období," dodal Pražák.
Rada města Semily bude sedmičlenná, vítězné Moje Semily v ní bude mít tři zástupce a po dvou ANO a Volba pro Semily.
V letošních komunálních volbách v Semilech po 20 letech nevyhrálo uskupení Volba pro Semily spojené s SLK. Skončilo třetí za nováčkem voleb Moje Semily a druhým ANO. Do zastupitelstva se dostalo také uskupení Společně pro Semily a má dva mandáty, jednoho zastupitele získala ODS, před čtyřmi lety ale měla tři. Účast v Semilech byla mezi okresními městy nejvyšší - hlasovat přišlo 48,34 procenta voličů. Bylo to víc než v roce 2022, kdy hlasovalo 43,60 procenta voličů.