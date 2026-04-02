Senátor Jiří Vosecký se rozhodl opustit hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), které před krajskými volbami v roce 2008 spoluzakládal. Hlavním důvodem je dlouhodobý nesouhlas se směřováním hnutí a ztrátou jeho původních hodnot, uvedl na svém webu Vosecký, který už druhé volební období reprezentuje v Senátu Českolipsko. V senátorském klubu STAN ale Vosecký zůstává, své místo v Senátu chce na podzim obhájit, kandidovat bude samostatně.
Pro předsedu hnutí a libereckého hejtmana Martina Půtu bylo oznámení překvapením, i on se o Voseckého odchodu dozvěděl ze sociálních sítí. "Je mi samozřejmě líto, že pan senátor SLK opouští, je evidentní, že se rozhodl kandidovat do Senátu i přesto, že na sněmu SLK, sliboval, že bude respektovat výsledek tajné volby," řekl ČTK Půta. Sněm hnutí rozhodl loni v listopadu, že kandidátem do Senátu na Českolipsku bude letos na podzim Půta, delegáti mu dali před Voseckým přednost. Pokud uspěje a bude zvolen, je Půta připraven vzdát se postu hejtmana.
Podle Voseckého je důvodem jeho odchodu z hnutí skutečnost, že se SLK odchýlilo od svých principů. "Vzniklo s cílem prosadit efektivnější a transparentnější nakládání s krajskými prostředky a zajistit rovnoměrný rozvoj celého regionu. Zapojení starostů do krajské politiky mělo tehdy jednoznačně pozitivní dopad na rozvoj Libereckého kraje i jednotlivých obcí," uvedl Vosecký. Teď podle něj ztrácí transparentnost a odklání se od původních ideálů. "Kraj vedený SLK a hejtmanem Půtou přestává vnímat priority obcí a jejich občanů," míní senátor.
V hnutí se podle Voseckého objevuje politikaření, partikulární zájmy převažují nad potřebami regionu. "Vytratila se schopnost sebereflexe a předsednictvo SLK neakceptuje věcnou diskusi ani konstruktivní kritiku. Názory starostů i občanů zůstávají bez odezvy," doplnil čtyřiasedmdesátiletý politik. Podle něj navíc osobní situace předsedy SLK spojená s nepravomocným odsouzením za korupci a jeho opakované výpady vůči justici, oslabují důvěru občanů v právní stát.
Voseckého také uvedl, že hejtman Libereckého kraje a předseda SLK jako člen dozorčí rady ČEZ prosazuje zájmy této společnosti. "Ve své veřejné funkci by měl hájit především zájmy obcí a jejich obyvatel. Za důvod k odchodu z SLK označil Vosecký také přístup k rozvojovým projektům v regionu. "Plánovaný větrný park v oblasti Podještědí a další projekty podporované krajem mohou mít zásadní a nevratný dopad na životní prostředí. To je v přímém rozporu s tím, co hnutí původně deklarovalo," dodal.
Taková nařčení dnes Půta odmítl. "Z pozice v dozorčí radě ČEZ rozhodně nerozhoduji o projektech a už vůbec ne o projektech dceřiných společností," řekl. Dodal, že pro něj byl v poslední době velkým zklamáním přístup Voseckého k práci v Senátu. "Například, když se hlasovalo o nepedagogických pracovnících, za těch zvlášť špatně navržených podmínek ze strany ministerstva školství, tak on v Senátu byl, a vytáhl kartu, aby nemusel hlasovat. Takového senátora tam úplně nepotřebujeme," dodal Půta.