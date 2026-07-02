Šest přírodních koupališť v Libereckém kraji nemá čistou vodu pro koupání. Pět z nich je na druhém z pěti stupňů hodnocení, což značí mírné znečištění, a na třetím stupni je Máchovo jezero. Vyplývá to z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Jezero u Doks na Českolipsku má zhoršenou kvalitu vody tradičně kvůli zvýšenému výskytu sinic. Riziko zdravotních problémů po koupání mohou mít citliví lidé, mezi než patří alergici, děti a těhotné ženy. Po každém koupání v jezeře by se měli proto osprchovat.
Stejné preventivní opatření doporučují hygienici i pro koupání v nádržích zařazených do druhého stupně hodnocení, přesto riziko zdravotních obtíží po vykoupání v nich je malé. Mírně zhoršenou kvalitu vody v těchto přírodních koupalištích naznačuje snížená průhlednost vody. Jde o přehradu Mšeno v Jablonci nad Nisou, rybníky u kempů v Sedmihorkách v Českém ráji, Sloupu v Čechách a Dubé - Nedamově na Českolipsku, přírodní koupaliště v Zákupech a Hamerské jezero.