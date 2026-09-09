Šestidenní Crystal Valley Week navštívilo letos v Liberci rekordních 38.000 lidí

Rekordních 38.000 lidí navštívilo poslední srpnový týden pátý ročník šestidenního festivalu Crystal Valley Week v Liberci. Předchozí maximum z loňského roku se tak podařilo vylepšit skoro o desetinu. Loni přišlo na festival skla, šperku a bižuterie organizovaný krajem zhruba 35.000 návštěvníků. O výsledcích letošního ročníku dnes za organizátory informoval ředitel Crystal Valley Jan Šmíd.
"Z našeho průzkumu, který probíhal na jednotlivých lokacích, vyplývá, že téměř 40 procent respondentů přijelo z jiných krajů, nejčastěji z Prahy, středních Čech a Ústecka. Radost máme i z toho, že sklo nachází stále nové příznivce. Rovných 40 procent respondentů bylo letos na Crystal Valley Week poprvé. A věříme, že se vrátí," dodal.
V průzkumu odpovídalo 338 návštěvníků festivalu. Za důležité považuje Šmíd, že 93 procent z nich vnímá Liberecký kraj jako region skla. "Bereme to jako ocenění dlouhodobé práce kraje, Křišťálového údolí i všech našich členů, kteří zdejší sklářskou tradici rozvíjejí a udržují živou," dodal.
Letos se skláři, školy a umělci představili na 36 místech krajského města. Někde jsou jejich díla či instalace stále k vidění. Do 28. září mohou zájemci zajít do Kavárny Pošta na výstavu Preciosy nazvanou Perlička pro celý svět a do 30. září do Cozy studia na současnou tvorbu výtvarníka Maxima Velčovského. Do konce září zůstane v botanické zahradě instalováno mezi vzácnými či exotickými rostlinami asi 100 skleněných artefaktů od 25 výtvarníků a firem z regionu. Práce pedagogů a studentů středních uměleckých škol z Kamenického Šenova a Železného Brodu budou v Severočeském muzeu do 11. října a výstava Parádní čepec! Krkonošské perle na svátečních krojích potrvá v Paláci Liebieg do 31. října.