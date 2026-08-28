Setkání Proměny 2026 vrátí na jeden den život do zaniklé obce Olšina v Ralsku

Vzpomínkové setkání Proměny 2026 vrátí v neděli na jeden den život do zaniklé obce Olšina v Ralsku na Českolipsku. Připomene příběh obce, která zanikla před 80 lety v souvislosti se vznikem vojenského výcvikového prostoru. Součástí programu bude slavnostní odhalení nově opraveného kamenného sousoší Nejsvětější Trojice, jednoho z posledních hmotných svědků někdejší Olšiny, uvedla v tiskové zprávě ředitelka Národního geoparku Ralsko Lenka Mrázová.
Historie Olšiny sahá podle Mrázové víc než 600 let do minulosti, ves vznikla pravděpodobně už na přelomu 13. a 14. století v souvislosti s kolonizací území náležejícího cisterciáckému opatství v Hradišti nad Jizerou. Po obyvatelích a jejich domech jsou už dnes v krajině jen nepatrné stopy a několik málo drobných památek. Jednou z nich je kamenný pomník, který objevili před dvěma lety náhodou ukrytý pod mechem a vegetací na kraji bývalé vševojskové střelnice Židlov.
"Dlouho jsme o pomníku téměř nic nevěděli. Z části vystupujícího podstavce se nám podařilo přečíst datum 1871, jinak se však nedochovala žádná fotografie ani další informace. Pátrání po historii podobných památek je vždy trochu jako detektivní příběh," uvedla Mrázová. Díky spolupráci s odborníky z Národního památkového ústavu se však podařilo v archivních dokumentech dohledat informace, z nichž vyplynulo, že jde o sousoší Nejsvětější Trojice, které bylo zřízeno u domu čp. 39.
Podle archivů nechali sousoší Nejsvětější Trojice zřídit Franz a Marie Anna Müllerovi, na základě závěti předchozího vlastníka domu. V dokumentu ze 16. července 1871 se manželé zavázali k vybudování sousoší k poctě Nejsvětější Trojice u cesty poblíž domu a zároveň k jeho udržování. Tento závazek se vztahoval také na všechny budoucí majitele nemovitosti. Sousoší bylo 18. září 1881 vysvěceno. Na obnovu pomníku, který po roce 1946 skončil v rozvalinách, přispěl Liberecký kraj, dalších téměř 30.000 věnovali dárci.
Geopark Ralsko vznikl před deseti lety jako sedmý v Česku. Zahrnuje oblast téměř 300 kilometrů čtverečních v katastru Ralska, Doks a Hamru na Jezeře na Českolipsku. Oblast je zajímavá nejen nedotčenou přírodou, má i bohatou historii, lidé tam žili přes 700 let, osídlení tam ale bylo už v době kamenné. Od počátku 20. století poznamenaly území pobyty české, německé i sovětské armády, za toto období zmizelo přes 20 vesnic a osad. Vojáci Ralsko opustili v roce 1991, geopark se teď snaží vrátit postupně do Ralska život.