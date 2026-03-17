Severočeské muzeum v Liberci vystaví grafiky, kresby i ilustrace Romana Karpaše, který patří mezi osobnosti místní kulturní scény. Známý je hlavně jako nakladatel a vydavatel knih s regionální tematikou, řekl novinářům kurátor výstavy Luděk Lukuvka.
"Ať už je to velká Kniha o Liberci nebo zejména obrovské dílo, které nemá obdoby - encyklopedie Jizerských hor. Dnes už to je pět dílů, šestý bude brzo v tisku," dodal Lukuvka.
Výstava má podle něj ale ukázat, že nejde jen o vydavatele knih. "Pomalu se lehce zapomíná, že Roman Karpaš je především výtvarník, který se celoživotně věnuje výtvarnému umění, speciálně grafice. Je samozřejmě autorem i obrazů jako maleb," řekl kurátor.
Výstava nese název Mezi kresbou a grafikou, vernisáž bude v muzeu tuto středu navečer. V malém sále zůstanou Karpašova díla do 24. května. "Poslední větší výstavu měl v roce 2012 v Oblastní galerii a 2019 ještě v Naivním divadle. To už je hodně let a myslím, že nastala doba, kdy je dobré připomenout lidem jeho celoživotní dílo, které sám počítá zhruba od konce 70. a začátku 80. let až do současnosti. A to právě návštěvník spolu s ukázkami vydavatelského knižního díla uvidí," dodal Lukuvka.
Na výstavě tak má Karpaš také ilustrace, které vytvořil ke knihám spisovatele a pedagoga Milana Exnera, nebo reprezentativní průřez grafickými cykly, jako jsou Klece nebo Architektury. Prezentuje na ní i jednu kresbu uhlem, kterou na kartonovém papíru vytvořil letos, zhruba po dvacetileté odmlce. "Už dlouho jsem nic takového nedělal, protože veškeré síly mně vzala edice Jizerské hory. Ale dělat výstavu, na které nemáte novou věc, tak to se mi teda příčilo," řekl novinářům Karpaš.
Za dlouhou prodlevou byla podle něj právě vydavatelská činnost. "Já jsem dlouho dělal paralelně knihy i grafiky, a jak přicházel vyšší a vyšší věk, tak jsem najednou zjistil, že to nemůžu dělat naplno obojí. Tak jsem si říkal: Bože, tady v republice máme asi 300 grafiků, tak když jich bude 299, tak se zas tak moc nestane. Ale na tu edici Jizerských hor je jenom jeden člověk, který to dotáhne do konce. Tak jsem se soustředil na knihy, proto také ta velká prodleva," dodal.
Na jeho velkoformátových kresbách uhlem je podle něj zajímavé, kde je vytvářel. "Dělal jsem je v kostele. Doma v mém ateliéru, dva krát čtyři metry, do toho monumentalitu nedostanete," řekl. Kresby vytvářel v kostele v Horním Vítkově nedaleko Liberce. "Už je odsvěcený a prázdný. Tak tam mě pustili a to bylo požehnání, protože u toho člověk mohl odstoupit deset metrů a akorát se klepnout do hlavy a říci 'tak takhle teda ne', což by doma nešlo. Doma bych si myslel, jak to mám dobré," uvedl. Jeho kresby uhlem jsou nezvyklé i tím, na co je kreslí. "Je to recyklovaný papír, který se dřív dával pod linoleum nebo pod koberce. Dneska už ho neseženu. Už mám doma poslední dva kousky a tím to skončí," dodal Karpaš, kterému bude na konci října 75 let.