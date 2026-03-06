Zájemci se seznámí se starobylým řemeslem, které dokáže z kousku kovu vytvořit užitečnou krásu. Pod vedením kovotepce Pavla Zíchy si vyrobí měděnou misku. Workshop je vhodný pro děti od 8 let, ale i pro dospělé. Vstupné je 210 korun.
Seznamte se s kovotepectvím
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...
Soutěž o velikonoční vajíčko
Lidé v Mimoni se mohou zúčastnit soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko.
Ani sbírka nepomohla. Majitel známý podnik po letech zavírá, nesehnal personál
Známý podnik U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku končí. Navzdory sbírce, která proběhla v polovině února, restaurace zavírá po 13 letech provozu. Podnik znali lidé také mimo region, jelikož měl...
Rybářský ples
Český rybářský svaz, místní organizace Jablonec nad Nisou, zve všechny příznivce rybářství i společenských událostí na tradiční rybářský ples.
U Opavy bude další obchvat. Obkrouží Otice, které nyní trápí kolony vozidel
Blázinec, jedno auto za druhým. Tak popisuje provoz v obci starosta Otic na Opavsku Vladimír Tancík. Listopadové zprovoznění další části jižního obchvatu Opavy vyvede tranzit z východního okraje...
Most ve Velké nad Veličkou, jenž v září 2024 poničila povodeň,letos nahradí nový
Most v centru Velké nad Veličkou na Hodonínsku, který v září 2024 poničila extrémní povodeň, letos nahradí nový. Obec uzavřela smlouvu s firmou, která...
O ukradeném měšci
Víte, že pohádka může být i interaktivní zábavou? Přijeďte se podívat na příběh o lásce princezny a kominíka.
Poštovní bál k poctě W. A. Mozarta
Secesní kavárna Pošta v Liberci opět otevře tanci své krásné prostory – příchozí si zatančí na hudbu skladatelů spjatých s Vídní.
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Po ženách se dnes představí také muži
Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava. Ženský i mužský tým má zatím čtyři zástupce. Ve výběru nechybí bronzová medailistka z...
Zvířecí záchranáři pečují o spáleného ježka, někdo mu zapálil zimní úkryt
S blížícím se jarem přibývá ve zvířecích záchranných stanicích pacientů. V Plzni teď mají v péči ježka, který má ohořelou část bodlin. Zřejmě zimoval v hromadě větví a lupení, kterou se před pár dny...
Tik Tik
Neobvyklá komedie o lidech trpících obsedantní neurózou - tedy „tikem“, pobaví v pátek návštěvníky Městského divadla v Turnově.
Pronájem, vybavený byt 2+1, 60m2
Moskevská, Tábor
12 000 Kč/měsíc
Primátor Kladna chce nový útulek pro psy, reaguje na kritiku útulku Bouchalka
Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) chce dát postavit útulek pro psy. Reaguje na kritiku soukromého útulku Bouchalka u Buštěhradu na Kladensku, který...
Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Muže dnes čeká vytrvalostní závod, tým má jednu absenci
Biatlonisté se dnes poprvé po olympiádě představí ve „svěťáku“. Kvarteto Čechů čeká náročný vytrvalostní závod. Češi zároveň drží v Poháru národů šesté místo a budou chtít potvrdit stabilní pozici...