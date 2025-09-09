Sto milionů pro Ruprechtice. Sídliště se dočká více parkovacích míst

Pavla Cinkánová
  16:52aktualizováno  16:52
Liberec zaplatí za další dvě etapy opravy sídliště v Ruprechticích přes 100 milionů korun. Změny se zde dotknou především doposud nedostačujících míst pro parkování. Do budoucna radnice počítá také s úpravami na Broumovské i na Františkově, kde je celkem přes 2 500 bytů.
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude parkovacích míst, dělníci opraví silnice a cesty, přibudou i zeleň či nové dětské hřiště. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Tématem regenerace libereckých sídlišť se radnice zabývá už zhruba sedm let. Na základě jejich stáří, velikosti a opotřebení stanovila pořadí, podle kterého chce více než třicítku lokalit postupně opravit.

„Za námi už je regenerace sídliště Rochlice, za což děkujeme i předchozím vedením města. Zde je kolem 1800 bytů, opotřebenost byla kolem 60 procent a bylo z let 1988 až 1992. Jako druhé v pořadí jsme se už asi před čtyřmi roky rozhodli opravit ulice Rychtářská a Třešňová v Ruprechticích a nyní na to navazujeme druhou a třetí etapou,“ objasnil posloupnosti prací primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Celý tento komplex o 600 bytech je z roku 1968 až 1971 a opotřebenost byla také zhruba na úrovni 60 procent. První etapa nás stála téměř 20 milionů, druhá bude stát 102 milionů,“ vyčíslil Zámečník.

Radnice dostala na dokončení oprav sídliště tři nabídky. S výslednou cenou je primátor spokojený, protože se oproti projektu snížila zhruba o 10 milionů korun. Stavět by se zde mělo začít letos v říjnu a kompletně hotovo mát být koncem roku 2026. Nejprve dojde k uzavření Rychtářské a teprve po jejím dokončení se práce přesunou do ulice Třešňová.

Hlavní změny se v Ruprechticích budou týkat navýšení počtu parkovacích míst, kterých zde má nyní vzniknout 100. Dále dojde i na opravu silnic, cest i veřejného osvětlení nebo přidání zeleně a mobiliáře. V lokalitě přibude také nové dětské hřiště a stanoviště na tříděný odpad.

Předchozí etapa zahrnovala rovněž přidání několika desítek parkovacích míst v Rychtářské ulici. Vedle toho došlo v lokalitě také k opravě silnic a přibyla zeleň s hřištěm.

Další sídliště čekají

„Pokud by se někdo ptal, jestli v Liberci náhodou neexistuje sídliště, které potřebuje opravit ještě více, tak ano. Osmdesátiprocentní opotřebení má ještě sídliště Broumovská, kde je 1 500 bytů, a další v pořadí je Františkov se stejným opotřebením a 1 200 byty. To jsou další dva čekatelé,“ předeslal liberecký primátor.

Dále magistrát připravuje také rekonstrukci sídliště Gagarinova. Zde by s výběrovým řízením, nebo možná dokonce první etapou, vedení rádo začalo už v příštím roce.

„V tomto případě se kvůli dotačnímu programu potřebujeme vejít nejdéle do roku 2029,“ poznamenala náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Sto milionů pro Ruprechtice. Sídliště se dočká více parkovacích míst

