Tématem regenerace libereckých sídlišť se radnice zabývá už zhruba sedm let. Na základě jejich stáří, velikosti a opotřebení stanovila pořadí, podle kterého chce více než třicítku lokalit postupně opravit.
„Za námi už je regenerace sídliště Rochlice, za což děkujeme i předchozím vedením města. Zde je kolem 1800 bytů, opotřebenost byla kolem 60 procent a bylo z let 1988 až 1992. Jako druhé v pořadí jsme se už asi před čtyřmi roky rozhodli opravit ulice Rychtářská a Třešňová v Ruprechticích a nyní na to navazujeme druhou a třetí etapou,“ objasnil posloupnosti prací primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
„Celý tento komplex o 600 bytech je z roku 1968 až 1971 a opotřebenost byla také zhruba na úrovni 60 procent. První etapa nás stála téměř 20 milionů, druhá bude stát 102 milionů,“ vyčíslil Zámečník.
Radnice dostala na dokončení oprav sídliště tři nabídky. S výslednou cenou je primátor spokojený, protože se oproti projektu snížila zhruba o 10 milionů korun. Stavět by se zde mělo začít letos v říjnu a kompletně hotovo mát být koncem roku 2026. Nejprve dojde k uzavření Rychtářské a teprve po jejím dokončení se práce přesunou do ulice Třešňová.
Hlavní změny se v Ruprechticích budou týkat navýšení počtu parkovacích míst, kterých zde má nyní vzniknout 100. Dále dojde i na opravu silnic, cest i veřejného osvětlení nebo přidání zeleně a mobiliáře. V lokalitě přibude také nové dětské hřiště a stanoviště na tříděný odpad.
Předchozí etapa zahrnovala rovněž přidání několika desítek parkovacích míst v Rychtářské ulici. Vedle toho došlo v lokalitě také k opravě silnic a přibyla zeleň s hřištěm.
Další sídliště čekají
„Pokud by se někdo ptal, jestli v Liberci náhodou neexistuje sídliště, které potřebuje opravit ještě více, tak ano. Osmdesátiprocentní opotřebení má ještě sídliště Broumovská, kde je 1 500 bytů, a další v pořadí je Františkov se stejným opotřebením a 1 200 byty. To jsou další dva čekatelé,“ předeslal liberecký primátor.
Dále magistrát připravuje také rekonstrukci sídliště Gagarinova. Zde by s výběrovým řízením, nebo možná dokonce první etapou, vedení rádo začalo už v příštím roce.
„V tomto případě se kvůli dotačnímu programu potřebujeme vejít nejdéle do roku 2029,“ poznamenala náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.