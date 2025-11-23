Nadšení i námitky. Nový silniční tah zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku

Matěj Klimša
  8:12aktualizováno  8:12
Nová silnice zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku. Zároveň má ulevit obcím, kudy denně projíždějí tisíce aut. Ředitelství silnic a dálnic připravuje novou přeložku trasy mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem. Projekt však naráží na námitky některých obcí a organizací.

Pohled na plánovanou silnici z Mlýnice k Nové Vsi | foto: Vizualizace ŘSD

Řidiči aktuálně projíždějí obcemi, které tak bojují s hlukem a hustým, nebezpečným provozem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto plánuje nový silniční tah mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem do Frýdlantského výběžku, který zlepší dostupnost regionu a zároveň uleví obcím, jakými jsou třeba Mníšek, Albrechtice u Frýdlantu nebo Dětřichov.

„Dlouhodobě jde o jeden z klíčových dopravních projektů. Kraj poskytuje součinnost při územním a strategickém plánování, zajišťuje koordinaci s krajskými investicemi a další dopravní infrastrukturou,“ vylíčil krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták s tím, že kraj plánuje úpravy, aby krajské silnice i infrastruktura na novou přeložku navazovaly. „Jde například o opravy navazujících úseků krajských silnic nebo úpravy dopravního značení,“ poznamenal.

Silnice nám vezme vodu, bojí se lidé nového spojení Liberce s Frýdlantem

„K připravované stavbě se stavíme kladně, protože pro nás bude daleko lepší dostupnost na Liberec, bude to rychlejší. I občané se těší, až to bude,“ vysvětlila starostka Dětřichova Martina Kohoutová. K výstavbě silnice však měli tamní zastupitelé několik námitek. „Měli jsme požadavek ohledně odbočování k nám do obce. S ŘSD teď jednáme o odbočovacím pruhu, měla by se k tomu zpracovávat projektová dokumentace,“ nastínila Kohoutová s tím, že i ostatní připomínky byly zohledněny.

Podle krajského mluvčího Filipa Trdly dorazilo celkem šestnáct námitek, a to od některých obcí, ale i od různých organizací v čele s Dětmi Země, Českým rybářským svazem či Mysliveckým spolkem. „Stavební úřad, odbor silničního hospodářství, se s nimi vypořádal v rozhodnutí o umístění stavby, které vydal 9. června. Námitky buď zamítl, nebo jim vyhověl v územním rozhodnutí formou podmínky,“ řekl Trdla.

Mníšek si oddechne

Obchvat vítají i v obci Mníšek, kterému se po výstavbě přeložky značná část dopravy vyhne. Nyní tam projíždějí tisíce řidičů denně. „Část dopravy, která nejede na Frýdlant, nám tu zůstane, ale uleví se. Lidí, kteří bydlí podél hlavní silnice, je velké množství. Už na to čekáme, akorát ta realizace je pořád odkládaná,“ konstatovala tamní místostarostka Hana Čepičková.

Také Mníšek měl ke stavbě námitky, a to kvůli vodnímu vrtu, který je jediným zdrojem pitné vody pro obec. „Pořád se toho můžeme obávat, protože nikdo neví, jak se bude vyvíjet hladina podzemní vody nebo spotřeba, ale v požadavcích jsme měli, aby byl náš vodní zdroj ochráněný. A to se stalo,“ potvrdila Čepičková.

O vodní zdroj, který využívá hned několik obcí, se obávají i v Nové Vsi, kde se zároveň proti územnímu rozhodnutí odvolali. Kromě toho kritizují třeba i cenu stavby. Starosta Vratislav Nečina však podotkl, že obec není proti záměru zrychlit dopravu do Frýdlantského výběžku.

Hluk i ohrožení spodní vody. Lidé protestovali proti mostu na Frýdlant

Odvolání podal také spolek Děti Země. „Krajský úřad řešil ještě dvě vyjádření účastníků řízení k podanému odvolání,“ řekl Filip Trdla. Odvolání teď vyhodnocuje ministerstvo dopravy, které rozhodne, jestli územní rozhodnutí potvrdí, nebo bude nutná úprava.

„Pokud vše půjde podle plánu, mohly by být výkupy pozemků dokončeny v roce 2026 a projektová dokumentace pokračovat zadáním stupně pro provedení stavby. Samotná stavba by mohla začít v roce 2028,“ přiblížil ředitel Správy Liberec ŘSD Jan Wohlmuth.

Možné zdržení stavby

Plánování stavby se ovšem může i protáhnout. „Obecně se zdrží každé řízení, kde je podáno odvolání,“ vysvětlil krajský mluvčí s tím, že i když se územní rozhodnutí potvrdí, mají odvolatelé možnost bránit se soudní cestou.

Nová přeložka by měla navázat na již postavený a provozovaný úsek, který končí okružní křižovatkou v Krásné Studánce a povede mimo zástavbu. „Záměr počítá i s opatřeními pro ochranu krajiny, například výsadbou zeleně, odvodněním a ochranou půdy,“ doplnil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Náměstek Sviták si myslí, že přeložka může mít taky významný ekonomický přínos, jelikož zrychlí a zpřehlední dopravu mezi Libercem, Frýdlantskem a polským pohraničím. „To je důležité pro zaměstnanost, turistiku i přeshraniční spolupráci. Lepší dostupnost regionu je jednou z podmínek pro rozvoj podnikání i pro udržení obyvatel na Frýdlantsku,“ uzavřel Sviták.

Silnice zrychlí cestu mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem.

Silnice zrychlí cestu mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Na dálnici u Otrokovic hořel plně naložený kamion, dálnice byla zavřená

Požár kamionu u Otrokovic zablokoval dálnici D55. (22. listopad 2025)

Během jízdy začal v sobotu hořet kamion na dálnici D55 nedaleko u Otrokovic. Dálnice ve směru z Hulína na Otrokovice proto byla téměř celý den uzavřená. Hlášení o požáru kamionu přijalo krajské...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sběratel otevřel v Brodě jedinečné Muzeum hotovosti, mince v něm počítá na tuny

Petr Šimek má nejraději hotovost afrických zemí. Bankovky jsou obvykle barevné,...

Tři desetiletí Petr Šimek sbírá mince a bankovky z celého světa. Má jich už tolik, že domů se jen těžko vešly. A tak vznikl nápad, který široko daleko nemá obdoby. Sběratel vytvořil v Havlíčkově...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Při výsadbě stromů je smrků jen pětina, po kalamitě se lesy vracejí do normálu

Dobrovolníci vysazovali břízy na holinách v okolí Města Albrechtice v podhůří...

V lesích v Moravskoslezském kraji končí letošní výsadba stromů. Byla nižší než v předchozích letech, protože už se podařilo zalesnit kalamitní plochy po kůrovci. Dřevokazný brouk se v posledních...

23. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Na východě Čech leží na silnicích sníh, jsou s opatrností sjízdné

ilustrační snímek

Na několika místech na východě Čech leží na silnicích sníh. Někde je po solení rozbředlý, jinde tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností...

23. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  7:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční trhy v Uherském Hradišti nebídnou 150 stánků, jsou největší v kraji

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s...

23. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Liberec chce koupit za 10 milionů nevyužívaný dům pro náhradní ubytování

ilustrační snímek

Liberec se chystá koupit v dolním centru nevyužívaný bytový dům za deset milionů korun. Je v ulici Lazebnický vrch, což je ulička v prudkém kopci mezi Pražskou...

23. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Letenky mám i rok předem. Last minute nákup je mýtus, říká lowcost cestovatel

Jiří Petrák na Islandu

Procestoval 52 států, spal v poušti s trochou vody po boku, v horách balancoval nad roklemi a setkal se i s ozbrojenci. Jiří Petrák z Lovosic je lowcostový cestovatel – ten, kdo se vydává po světě...

23. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Fotbalisté mají smělý plán na dostavbu stadionu, chtějí zdvojnásobit kapacitu

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

Pokud se bude dařit, chce vedení FK Pardubice dostavět Stadion Arnošta Košťála. Jeho kapacita by byla zhruba devět tisíc diváků. Pardubická radnice s plánem problém nemá.

23. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Kruhák v Sukově ulici čeká modernizace. Ve hře je, že bude řízený semafory

Přestavěná kruhová křižovatka v Plzni na Borských polích funguje měsíc. Někteří...

Za šest let by v borské části Klatovské ulice v Plzni mohly začít práce na jejím zlidštění a zpětné přeměně na městský bulvár. Hodně aut z této dopravní tepny by měla odvést nová souběžná silnice,...

23. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kdo dostane 80 procent příjmu?

ilustrační snímek

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

23. listopadu 2025  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Liberecký kraj počítá pro příští rok s rozpočtem 16,035 mld. Kč,o tři pct vyšším

ilustrační snímek

Liberecký kraj počítá pro příští rok s rozpočtem bezmála 16,035 miliardy korun, zhruba o tři procenta vyšším, než byl ten letošní. Víc peněz dostanou...

23. listopadu 2025  6:45,  aktualizováno  6:45

Nadšení i námitky. Nový silniční tah zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku

Pohled na plánovanou silnici z Mlýnice k Nové Vsi

Nová silnice zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku. Zároveň má ulevit obcím, kudy denně projíždějí tisíce aut. Ředitelství silnic a dálnic připravuje novou přeložku trasy mezi Krásnou Studánkou a...

23. listopadu 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.