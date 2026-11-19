Silničáři v Libereckém kraji uzavřou o půlnoci na sobotu pro dopravu silnici druhé třídy 290 kolem přehrady Souš v Jizerských horách. Důvodem je vývoj počasí, řekla dnes ČTK mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková. Meteorologové očekávají v horách sněžení. Silnice přes Jizerské hory spojuje Jablonecko s Frýdlantským výběžkem a s prvním sněhem se kvůli ochraně zdroje pitné vody vždy pro dopravu uzavírá. Zavřená zůstane zřejmě do jara.
Silnice kolem Souše leží ve výšce 770 metrů nad mořem v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Od 90. let, kdy byla nákladně zrekonstruována, na ni auta mohou na základě výjimky jenom od jara do podzimu. Přehrada na Černé Desné, kolem které vede, je zdrojem pitné vody pro Jablonecko a Liberecko a v zimě je tam velké riziko havárie a znečištění vody. Údržba by byla příliš nákladná, zhruba 6,5 kilometru dlouhá silnice tak slouží v zimě běžkařům. Motoristé musí do Frýdlantského výběžku po objízdné trase přes Liberec.
Silničáři tento úsek uzavírají obvykle ve druhé polovině listopadu. Výjimkou byly roky 2011 a 2014, kdy byla cesta kolem Souše průjezdná ještě na začátku prosince, v roce 2012 ji naopak zavřeli už na konci října. Loni byla silnice neprůjezdná od 18. listopadu, znovu tam auta mohla po 148 dnech letos 15. dubna. V dubnu se silnice pro dopravu obvykle otevírá, nejpozději ji silničáři zprůjezdnili v roce 2021, kdy tudy první auta mohla projet až 21. května - zavřená tak byla rekordních 180 dnů.
V Libereckém kraji jde o jedinou silnici druhé třídy, která je kvůli klimatickým podmínkám pro dopravu v zimě zavřená. Krátkodobě v zimě při varování před vydatným sněžením zavírají silničáři také osmnáctikilometrový úsek silnice první třídy 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Uzavírka se vždy týká nákladní dopravy nad 3,5 tuny. K zablokování silnice s prudkým stoupáním do Kořenova totiž stačí jediný uvízlý kamion. Pro kamiony nad šest tun se v zimě se sněhem zavírá také silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku, kde není možné kvůli ochraně přírody solit.