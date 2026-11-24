Policie pátrá po devětačtyřicetileté ženě, která před týdnem odešla z domova v centru Jablonce nad Nisou a nikomu od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Pohřešování ženy nahlásil toto pondělí její přítel, který s ní bydlí. Na webu policie o tom informovala regionální mluvčí policie Dagmar Sochorová.
Z domova odešla Silvie Kousalová 18. listopadu ve 4:35. Oblečená byla pravděpodobně do světlých džínových kalhot, světle šedého roláku a bundy a obutá do černých kozaček. U sebe by měla mít džínovou kabelku. Na prstech rukou nosí čtyři různé stříbrné prstýnky, kdy jeden z prstenů má dvojitý kruh se srdíčkem. Na krku by měla mít stříbrný řetízek se stříbrným srdíčkem a v uších jemné, decentní náušnice.
Pohřešovaná žena je hubené postavy, má hnědé oči, hnědé vlasy a mateřské znaménko na levé tváři. Informace k ní přijmou policisté na bezplatné lince 158 či jakékoli služebně.