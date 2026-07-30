Sinice zhoršily vodu v Hamerském jezeře na Českolipsku, není vhodná ke koupání

Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku, není vhodná ke koupání. Kvalita vody je na čtvrtém stupni pětibodové škály, což znamená, že neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje pro člověka zdravotní riziko. Zhoršená zůstává podle údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci kvůli sinicím také voda Máchova jezera, která je od začátku sezony na třetím stupni.
V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Koupání v takové vodě je výhradně na vlastní nebezpečí. To voda Máchova jezera není vhodná ke koupání pro citlivé jedince, jako jsou třeba děti, těhotné ženy nebo alergici. Hygienici tam lidem doporučují, aby se po koupání osprchovali. Se zvýšeným výskytem sinic se obě oblíbená jezera potýkají každoročně.
Mírně zhoršená je voda na dalších třech koupalištích v Libereckém kraji. Kvůli snížené průhlednosti vody jsou na druhém stupni hodnocení rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé - Nedamově na Českolipsku. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádržích je sice malé, ale i tam doporučují hygienici se po každém koupání osprchovat. Zlepšila se kvalita vody na Lesním koupališti v Liberci, kde je teď voda čistá.
Hygienici sledují v Libereckém kraji kvalitu vody na pěti desítkách míst. Orientační test vody si může udělat každý, stačí, když si do plastové lahve nabere vodu z nádrže, kde se chce koupat, nechá ji 20 minut odstát a pak si obsah lahve prohlédne. "Pokud je lahev zakalená v celém sloupci nebo je zákal na dně, šlo by o řasy. Pokud by se vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako zelená krupice nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice," řekla ČTK ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová.