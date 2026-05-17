„Přípravné práce se rozjedou v polovině letošního roku,“ upřesnila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová a dodala, že firma bude provádět i dokončovací práce.
Zakázku získal Metrostav CZ za necelých 39 milionů korun včetně daně. Na starosti bude mít třeba odstranění stávajícího chodníku nebo vybetonování opěrné stěny spolu s betonovými prvky parkouru.
„V rámci dokončovacích prací bude firma provádět úpravy terénu s výsadbou stromků a keřů a osazení mobiliáře a zábradlí, výstavbu pergoly, dláždění zpevněných ploch a montáž veřejného osvětlení,“ doplnila mluvčí.
„Nový skatepark nabídne vysoce kvalitní betonové překážky pro začátečníky i pokročilé a také parkourové překážky. Navíc se zde počítá se sociálním zázemím, pobytovými schody i pergolou, místo tak bude ideální také k pořádání sportovních akcí,“ přiblížila Kňákal Brožová.
Postavit skatepark s takovými parametry podle mluvčí zvládne jen několik specializovaných firem v Česku, a ty mají dlouho dopředu vyčerpanou kapacitu.
Prostor, který bude patřit mladé generaci
Kvůli tomu se městu podařilo dodavatele najít až letos v březnu, a to za více než 19 milionů korun. Výstavba by měla začít v roce 2027, po dokončení přípravných prací.
Podle starostky města Jitky Volfové v České Lípě chybí prostor, který by patřil mladé generaci.
„Myslím, že díky skateparku tento prostor získáme. Bude to místo, kde budou moci teenageři i menší děti smysluplně trávit svůj volný čas v bezpečném a moderním prostředí. Navíc je v České Lípě silná skateová komunita,“ popsala Volfová.