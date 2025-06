Nebezpečné překážky opravené montážní pěnou nebo silikonem. Nedostatečná velikost a především obrovské přetížení. Liberecký skatepark v Barvířské ulici byl doposud spíše ostudou města a kvůli jeho stavu vznikla v minulosti dokonce i petice. Nyní jej čeká velká oprava.

„Skatepark byl postavený v roce 1998 a podmínky už neodpovídají současným potřebám. Své o tom vypovídá asi i to, že se v areálu koná například závod Sudetské struhadlo. Název je odvozený od hrubého asfaltového povrchu, který trestá závodníky za každou chybu,“ vysvětluje náměstek primátora Jan Hruška.

„Překážky z plechu a dřeva chceme vyměnit za moderní celobetonový skatepark. Ten bude bezpečnější, méně hlučný a zároveň tam budou výrazně nižší náklady na údržbu a úpravy,“ poznamenává Hruška.

Celkové náklady na opravu sportoviště odhaduje město na zhruba 23,5 milionu korun. Vůbec poprvé využije radnice na tento projekt formu zakázky design & build, tedy navrhni a postav. Tento způsob by měl být podle náměstka Hrušky rychlejší a levnější. Nové zázemí skateparku by se pak mohlo začít stavět na jaře roku 2026, hotovo by mělo být do podzimu téhož roku.

„Na projektu jsme spolupracovali se skateboardovou komunitou. Celý bude pomyslně rozdělený do jednotlivých zón podle funkčnosti využití překážek tak, aby si zde našly to své všechny kategorie, ať už výkonnostní, tak stylové. Vedle jízdy na skateboardu, kole, bruslích či koloběžce bude areál disponovat plochami určenými pro odpočinek a neformální aktivity. Návrh od studia U/U architekti počítá s odstraněním oplocení směrem k řece Nise tak, aby se areál otevřel široké veřejnosti,“ přidává další z novinek Jan Hruška.

Popularita skateboardingu roste

Právě chystaná multifunkčnost areálu ovšem svým způsobem znepokojuje místní skateboardisty. Opravu parku vítají, obávají se ale ještě většího náporu lidí, než jaký tu byl doposud. O to víc, když je nyní skateboarding olympijským sportem a jeho popularita roste.

„Ta přetíženost je už teď úplně za hranou, a to hlavně z bezpečnostního hlediska. Nový park bude lákat další lidi z okolí, kteří budou vědět, že v Liberci je teď super areál. Město by mělo rovnou začít plánovat prostor pro další, klidně menší park nebo nějakou minirampu. Třeba jako mají v Jablonci na přehradě, to samé by šlo určitě zahrnout i do rekonstrukce liberecké přehrady,“ navrhuje člen místní skateboardové komunity a učitel tělocviku Ondřej Arnold.

„Stačil by i asfaltový plac s přijatelným povrchem, kde se můžeme realizovat a stavět si pak vlastní překážky. Skvělý prostor je třeba na výstavišti v Liberci, což jsme vedení navrhli a jednáme s ním o tom. Na stotisícové město je jeden skatepark opravdu málo, v tomhle město zaspalo dobu,“ míní.

Tribuna, terasa i toaleta

Vedení města v parku dále plánuje vybudovat také posezení, malou tribunu nebo vyhlídkovou terasu i veřejnou toaletu. Skatepark bude osvětlený a v jeho zadní části vznikne nová graffiti stěna.

Zmíněné architektonické studio stojí například za podobou bratislavského skateparku pod mostem Slovenského národního povstání nebo toho na Vltavské v Praze. Do každého areálu se přitom kromě klasických prvků snaží vložit i něco architektonicky zajímavého. V případě libereckého parku půjde o kontrast červeného a šedého pigmentu, který má ladit s městskými barvami.

„Jsem velice rád, že se třetí nejvytíženější veřejné sportoviště dočká celkové přestavby. Zároveň bude zázemí tohoto sportoviště sloužit i pro přilehlou cyklostezku,“ dodává náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert, který se na přípravě projektu také podílel.