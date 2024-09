Klubovna, nebo nové byty? Liberečtí skauti se strachují o zázemí

Historie celého sporu je poměrně zamotaná. Před dvanácti lety museli skauti z oddílu Mustang v Liberci odkoupit zhruba deset tisíc metrů čtverečních pozemků v Dolním Hanychově. Částka byla stanovená na čtyři miliony korun. Skauti dostali půjčku od svého ústředí 1,8 milionu korun, což ale nestačilo.

„Zbývající dva miliony a dvě stě tisíc jsme získali od podnikatele Jana Švandrlíka, který dostal část pozemků,“ líčí začátek kauzy Ondřej Petrovský. Ten je zástupcem vedoucího skautského oddílu a zároveň signatářem petice, která v těchto dnech koluje na internetu a podepsaly ji stovky lidí.

Předmětem petice je odpor proti záměru podnikatele Švandrlíka, který chce změnit územní plán na svých pozemcích. Pokud by ke změně došlo, z pozemků, kde si hrají stovky dětí a jsou využívané pro jejich volnočasové aktivity, se tak mohou velmi brzy stát velmi atraktivní stavební parcely.

Město by mohlo pozemky odkoupit

„Jde o to, že když kolem nás bude bytová výstavba, tak se lidem nebude líbit, že si tu hrají děti a mládež. Dělají prostě hluk a je nám jasné, že z dlouhodobého hlediska to nebude dělat dobrotu,“ dodává Petrovský.

Má také řešení. „Bylo by nejlepší, kdyby město od pana Švandrlíka pozemky odkoupilo samo. Sice za ně nedostane tak velkou sumu, jako kdyby je rozprodal na stavební parcely, ale stále vydělává,“ myslí si Petrovský, který jinak zdůraznil, že do této doby bylo pomyslné soužití s panem Švandrlíkem dobré a skauti se o okolí vzorně v rámci svých nejlepších možností starali.

„Změnou územního plánu by se cena pozemků zvýšila,“ potvrzuje Jindřich Felcman, člen libereckého zastupitelstva za opoziční LOL. „Při projednávání této věci na zastupitelstvu jsme čelili velké kritice. Pro celou čtvrť je tohle místo velmi důležité, protože tam nic jiného není,“ vysvětluje Felcman.

Dodává, že město při projednávání o žádné alternativě od začátku nejednalo. „Když jsme snahu o změnu územního plánu rozporovali, tak to nikoho nezajímalo. Teď se skauti ozvali a začíná se to řešit,“ dodává Felcman.

Skauti očekávají schválnosti

Redakce MF DNES oslovila podnikatele Jana Švandrlíka se žádostí o vyjádření. „Nechci se k tomu vyjadřovat přes média. Junáci by bez mé pomoci na pozemku dneska nebyli a nyní jsou tam jedenáct let. Pokud to s Junáky myslíte dobře, tak článek nepište,“ rozloučil se Švandrlík, aniž specifikoval, co z jeho strany nastane po zveřejnění článku.

„Z jednání s panem Švandrlíkem jsou někteří rozladění, protože jim jasně řekl, že bude dělat schválnosti. Například dávat na pozemky zábrany, sítě nebo jiné překážky,“ objasnil pod podmínkou anonymity jeden ze skautů, který byl u jednání s podnikatelem.

Na aktuální situaci zareagoval i liberecký magistrát, který přišel s kompromisem. „Pokusíme se vykoupit pozemky od pana Švandrlíka i od skautského oddílu. Skauti si ze získaných peněz mohou opravit objekt, který není v dobrém stavu. A můžeme se domluvit, že tam budou za symbolické nájemné, třeba dvacet let,“ reagoval Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport.

„Nechci se dožít dne, kdy si to tam pan Švandrlík oplotí, a proto budeme ještě jednat. Ceny pozemků šly nahoru a myslím, že výkupní cena bude výhodná pro všechny strany.“

Lenert ujišťuje, že bez souhlasu zastupitelstva nikdy nemůže dojít ani ke změně územního plánu. „Nemám opozici za zlé, že nás kritizovala. Celou věc sleduju od samého začátku, skládal jsem si střípky do mozaiky,“ uzavřel Lenert, který očekává, že dojde ke společné dohodě.