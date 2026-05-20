Do Ralska míří tisíce skautů, bývalé vojenské letiště se promění v tábořiště

Lada Válková
  16:32aktualizováno  16:32
Přes tři tisíce mladých obsadí bývalé vojenské letiště v Ralsku. Po deseti letech se do Česka vrací skautský Intercamp. Na víkendovou akci dorazí skauti z Německa, Francie, Gruzie, Maďarska a dalších zemí, včetně amerických oddílů působících v Evropě.
Na víkendovou akci do Ralska dorazí tisíce mladých skautů z mnoha zemí Evropy. | foto: Zuzana Havlínová

Víkendovému setkání skautů předcházely dva roky příprav. Kamion a nákladní vozy přivezou na letiště v Hradčanech stany, hadice na pitnou vodu a kabely na elektřinu. Během čtyř dnů promění dobrovolníci část letiště ve fungující městečko, aby zde mohli v pátek 22. května přivítat na tři tisíce účastníků z deseti zemí. Pro mezinárodní Intercamp je nutné zajistit také mobilní toalety, mycí žlaby, sprchové kontejnery či mobilní oplocení.

„Přípravný tým jsme začali dávat dohromady v květnu 2024, hledání tábořiště začalo ještě o pár měsíců dříve,“ popisuje mluvčí spolku Junák – český skaut Barbora Trojak. První náznaky obří akce jsou na letišti patrné už nyní. „Na místě probíhá pravidelný biologický dozor, také bylo třeba zařídit odborné lokální sečení vzrostlých trav, aby akce co nejméně ovlivnila hnízdění ptactva,“ líčí Trojak.

I přesto, že byly ve hře i jiné lokality, například Josefov v Královéhradeckém kraji, kde proběhl Intercamp v roce 2016, nakonec se díky vstřícnosti Libereckého kraje rozhodli skauti pro Hradčany. Letiště splňuje nároky na pitnou vodu, je zde dostatek prostoru a velmi nízké náklady na tábořiště. Jako bonus vnímá Trojak okolní přírodu a stopy historie.

Pitnou vodu převeze fekální vůz

„Elektřinu nám poskytnou mobilní dieselagregáty, jejich zapůjčením nás podpořilo město Mladá Boleslav. Se zázemím a bezpečím nám pomáhá krajský hasičský sbor Libereckého kraje. Pitnou vodu budeme odebírat z vodovodní sítě a následně ji fekální vůz odveze na čistírnu díky podpoře skupiny Severočeská voda,“ vyjmenovává Trojak.

Organizátoři budou pečovat o zhruba čtyři sta dobrovolníků, kteří napomáhají plynulému průběhu akce, skautské skupiny se zpravidla musejí postarat samy o sebe a zajistit si například jídlo.

Zvolené místo má ale i svá negativa. „Museli jsme se dohodnout s aeroklubem a vše zajistit tak, abychom co nejméně omezili vlastníky soukromých objektů v areálu,“ uvádí Trojak.

Ačkoliv akce není pro veřejnost a lidé do areálu Intercampu nebudou moci chodit, letiště zůstane pro rekreační využití částečně otevřené. „Bude plně dostupná cyklostezka na jižní straně letiště, stejně tak celá východní část. Akce zabere pouze zhruba devítinu z obrovské letištní plochy,“ dodává s omluvou k návštěvníkům a místním za případné nepříjemnosti a omezení.

Obavy z větru

Velké riziko pro Intercamp na letišti představuje vítr. Rovná plocha jej umí výrazně zrychlit, což může být podle Trojak s ohledem na kotvení stanů nebezpečné. Také se musejí popasovat s ochranou přírody. „Biologický dozor vše chystá tak, aby akce proběhla s co nejmenším dopadem na přírodu,“ ujišťuje mluvčí skautů.

Víkendový program se kromě přírody zaměří na historii, kulturu a techniku, ale i na osobní rozvoj nebo komunikaci. Každý oddíl vyrazí na celodenní výlet po Ralsku, na tábořišti je čekají mnohé aktivity, setkání s hosty a partnerskými organizacemi, jako jsou Hnutí Brontosaurus, FC Dukla Praha, Skautský institut či Geopark Ralsko.

„Večerní čas patří koncertům a důležitou tradiční součástí Intercampu je takzvaný Potluck Dinner, tedy vaření národních jídel jednotlivými oddíly pro ostatní účastníky a jejich ochutnávka,“ prozrazuje Trojak, podle níž je s pořádáním akce s mezinárodní licencí spojený velmi nízký rozpočet – aby nedostatek financí nebránil účasti dětí a mladých lidí. I tak zhruba na patnáct set českých skautů nezbylo místo.

„Pro každý stát je před registrací určený počet osob, který se akce může zúčastnit. Zájem zahraničních účastníků se podařilo pokrýt celý. Zájem ze strany českých skautek a skautů byl ale bohužel více jak dvojnásobně větší, než je kapacita akce pro nás určená,“ říká Trojak s tím, že spolek co do počtu členů neustále roste. „A omezená kapacita akcí je odvrácenou stranou této jinak radostné skutečnosti,“ poznamenává.

Největší hnutí mladých na světě

Zatímco v roce 2006 bylo v Česku přes 40 tisíc skautů, členská základna Junáka letos atakuje hranici osmdesáti tisíc. Ve světě je situace podle mluvčí různá; někde se skautingu daří velmi a jinde méně. I tak jde ale o největší hnutí mladých na světě. „Hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa,“ shrnuje.

Co přinášejí podobné akce dětem a mladým? „To, co jim dnes často chybí. Zážitek se skutečnými lidmi, pobyt na čerstvém vzduchu, příležitost navazovat přátelství, trénovat si komunikaci a spolupráci, ale také schopnost postarat se sám o sebe,“ zamýšlí se Trojak, která očekává, že ve středu 27. května už bude letiště opět prázdné a stopy akce bude připomínat jen vyšlapaná tráva.

Účastníci obstarají většinu úklidu sami v souladu se zažitým skautským heslem, že tábořiště je třeba zanechat v takovém stavu, v jakém jej našli. Nebo v ještě lepším.

