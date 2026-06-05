Skauti v Turnově oslaví výročí

Na holky a kluky ze střediska Štika, ale i na další příchozí čekají v městském parku u letního kina různorodé tematické aktivity, stavba 110 stanů nebo společné opékání.
Akce začíná ve 13.30 a potrvá do 21 hodin.
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Na holky a kluky ze střediska Štika, ale i na další příchozí čekají v městském parku u letního kina různorodé tematické aktivity, stavba 110 stanů nebo společné opékání.
Akce začíná ve 13.30 a potrvá do 21 hodin.
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...
Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...
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Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...
Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...
Centrální komise ministerstva dopravy schválila definitivní podobu Suchdolského mostu na severní části Pražského okruhu. Vybraný návrh bez pilířů v údolí Vltavy má podle resortu nejmenší dopad na...
Vleklý spor o to, kam poputuje devítimilionový zbytek z humanitární sbírky pro bouří poničené Stebno, se přesunul k soudu. Město Kryry, pod které Stebno spadá, mělo peníze do 7. května odeslat...
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Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly dvě tragické nehody, plně zprůjezdnili dnes kolem 3:00. ČTK o tom informovalo Národní dopravní informační centrum....
V sobotu oslaví turnovští skauti 110 let své existence.
K tragické nehodě došlo ve čtvrtek podvečer v obci Chotilsko na Příbramsku. Nezletilý chlapec tam zemřel po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie,...
Z jedné strany dálnice, z té druhé vysokorychlostní trať. Obyvatelé obcí na jejich trase se obávají hluku a toho, že chystaná novela stavebního zákona oslabí jejich obranu proti němu. Požadují...
Chátrající nákupní středisko na Juliánovském náměstí v Brně příští rok ustoupí nové výstavbě. Na jeho místě mají vzniknout dva devítipatrové bytové domy se 179 byty, obchody a službami v parteru....
Do hlavního města míří výstava, která má návštěvníkům přinést hru faktů, dedukce a logiky. Expozice představí nejen příběhy nejslavnějšího detektiva světa, ale také metody pozorování a forenzní...
Klokočov - Klokočovská Lhotka, okres Havlíčkův Brod
2 200 000 Kč
V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše. Není zde však žádná taková, kde by se takto mohli zdokonalovat v běhu do kopce, navíc ve více úrovních nad sebou. Právě takovou možnost...
Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z jiného směru hned několik vozů, kterým už svítí červená. V Olomouci je to na křížení Rooseveltovy a...