Skiareál v Bedřichově v zimě nejspíš neotevře. Středisko opustil provozovatel

Skiareál v Bedřichově v Jizerských horách v zimě s největší pravděpodobností v provozu nebude. Ztrátové středisko dlouholetý provozovatel Ski bižu patřící pod TJ Bižuterii opustil a nový zatím není. Šance na řešení pro letošní zimu je tak sice mizivá, podle místostarosty Bedřichova Martina Kunce ale jednání definitivně uzavřená nejsou.
„V listopadu budeme mít zastupitelstvo a uvidíme, co kdo předloží. Stále se snažíme najít nějaké řešení. I loni padlo rozhodnutí v listopadu,“ řekl Kunc.

Ski Bižu nechtěla ztrátové vleky v Bedřichově provozovat už ani minulou zimu, nakonec se po dohodě se dvěma developery vlastnící část pozemků ve skiareálu domluvilo, že ještě jednu sezonu zajistí.

Letos už provoz areálu zajišťovat nebude. ČTK to potvrdil ředitel Ski bižu Pavel Bažant. Ski bižu se chce soustředit na rozvoj dvou jizerskohorských areálů – Tanvaldský Špičák a Severák.

Na mrtvém bodě. Založení spolku je nejisté, šance na zachování skiareálu klesá

Vlastníků pozemků v bedřichovském skiareálu se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky je více, mezi nimi je i obec. Na společném postupu se ale majitelé pozemků zatím nedomluvili.

Jeden z nejvýznamnějších vlastníků, developerská firma Niseko, chce proto na své náklady zprovoznit alespoň dětskou část areálu. „Pořád to řešíme, ale nic není dojednané,“ řekl jednatel firmy Niseko Adam Kuchař.

Bedřichov je sice známý zejména jako hlavní nástupní místo Jizerské magistrály pro běžkaře, většina z nich ale přijíždí takzvaně na otočku. Podle Kunce je tak pro místní hotely a penziony provoz skiareálu důležitý. „Obávám se, že to ubytovatelé pocítí,“ uvedl místostarosta.

Bedřichovský skiareál v Jizerkách změní majitele, přes zimu se tam bude lyžovat

Upozornil zároveň, že omezená nabídka pro příznivce sjezdového lyžování v Bedřichově bude i v případě, že skiareál bude mimo provoz. Jsou tam dva menší areály – U Vodárny se třemi sjezdovkami a U Doliny s jednou sjezdovkou. Jen čtyři kilometry je pak od Bedřichova vzdálený areál Severák v Hraběticích.









