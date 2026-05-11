Skiareál v jizerskohorském Bedřichově bude možná od zimy znovu v provozu

Skiareál v Bedřichově v Jizerských horách bude možná od zimy po roční pauze znovu v provozu. Jeho chod by měla zajistit nová firma, kterou vytvoří nejvýznamnější vlastníci pozemků v areálu. Svůj záměr dnes jejich zástupci představili na veřejné debatě v Bedřichově.
Většina skiareálu na Malinovém vrchu se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v uplynulé sezoně mimo provoz. Předchozí dlouholetý provozovatel střediska, což byla TJ Bižuterie, se rozhodl ztrátový areál předloni opustit a nového se pro minulou sezonu nepodařilo zajistit. Jednání komplikovalo to, že pozemky v areálu má vícero vlastníků. Nejvýznamnější jsou firmy Niseko a Bio shop, podnikatel Martin Kaloš a obec.
Jednání mezi nimi nejspíš spějí k dohodě. "Vypadá to dobře, protože máme novou dohodu s TJ Bižuterie o odkupu provozního zařízení, takže tím víme, že příští sezonu je možné provozovat. A zároveň zakládáme provozní společnost s kolegy, co tam vlastní ostatní pozemky a budeme provozovat areál, pokud se dohodneme s obcí," řekl dnes ČTK jednatel developerské firmy Niseko Adam Kuchař, který je lídrem projektu.
I jednání s obcí jsou podle něj na dobré cestě. "Poslední měsíce spějí k dohodě," dodal Kuchař.
Podle starosty Bedřichova Petra Holuba bude případná dohoda s firmami Niseko, Bio shop a podnikatelem kompromisním řešením. "Máme nástin, že bychom od nich získali pozemky na Malinovce do vlastnictví obce a tito investoři zajistili provoz a rozvoj areálu za podpory obce," řekl ČTK starosta.
Pozemky v areálu by obec měla získat směnou a změnou územního plánu, což potrvá zřejmě ještě několik let. Bio shop a podnikatel Kaloš výměnou za své pozemky chtějí, aby se z některých jejich dalších pozemků v obci staly stavební. Firma Niseko věnuje obci pozemky ve skiareálu výměnou za jeden stavební v lokalitě Pod vodojemem.
Podmínkou obce k majetkoprávním změnám s podnikateli bude, aby byl skiareál nejprve funkční. "Musejí založit provozní společnost a zajistit provoz a rozvoj areálu," řekl starosta. Obec naopak podpoří fungování areálu tím, že za své pozemky pod sjezdovkami nebude chtít z počátku žádné nájemné. Navíc nechá ve prospěch provozovatele skiareálu asi i výnos z přilehlého parkoviště.
Kuchař dnes představil také plány, jak by chtěl areál rozvíjet. "Když to půjde hodně dobře, tak chceme udělat čtyřsedačku místo aktuálních vleků. Chceme udělat od půlky kopce dvojkotvu se snowparkem a dole dva dětské světy," nastínil. Podle něj počítají i s tím, že provoz areálu bude celoroční, v létě by tam měl fungovat bikepark či atrakce pro rodiny s dětmi.
Na dnešní debatě se někteří místní obávali toho, že velkoryse představený projekt skončí krachem. Starosta oponoval tím, že i proto chtějí získat pozemky do vlastnictví obce. "Když to krachne, obci zůstanou pozemky a může hledat jiného investora," dodal. Žádného jiného zájemce na provozování areálu ale obec aktuálně nemá.
Cílem současného vedení Bedřichova je, aby areál i do budoucna sloužil jako sportoviště. I proto se bude 22. května konat v obci referendum, v němž budou obyvatelé rozhodovat, zda chtějí pro pozemky ve skiareálu zachovat stejné využití, jaké mají dnes, a nebude je možné zastavit.