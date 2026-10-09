Skiareál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal s výrobou technického sněhu

Skiareál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Příští týden v pondělí se přidá i Ještěd v Liberci a Harrachov. Vyplývá to z dnešního vyjádření zástupců těchto lyžařských areálů pro ČTK. Všechna tři střediska disponují speciální technologií, která umožňuje vyrábět technický sníh i za plusových teplot.
Skiareál v Rokytnici nad Jizerou, který je největší v Libereckém kraji, má šest takových zařízení typu Snowfactory. "Nicméně samozřejmě to Snowfactory nemá takový výkon, abychom s ním zasněžili celé sjezdovky. Takže děláme si zatím deponie na hromady, ale to klasické zasněžování začne teprve s příchodem chladnějšího počasí," řekl ředitel rokytnického skiareálu Filip Braun. Areál pro lyžaře by podle něj chtěli otevřít na začátku prosince. "Zahájení sezony je samozřejmě závislé na počasí, ale nicméně směřujeme to k tomu, abychom 1. prosince zahájili," dodal.
Také na Ještědu v Liberci má Snowfactory jen doplňkovou funkci při výrobě technického sněhu, středisko má dvě taková zařízení. "Je to pro dojezdovou část Nové Skalky, a pak ještě pro tréninkovou louku, kterou používáme pro výuku těch nejmenších a začátečníků," uvedl ředitel ještědského areálu Radek Chalupa. Předpokládá, že sezona na Ještědu začne v polovině prosince.
Ani krkonošský Harrachov zatím pevný termín nemá. "Záleží samozřejmě na počasí. Otevřeme až v momentu, kdy si budeme jisti, že sjezdovka vydrží. Slavnostní zahájení budeme mít pravděpodobně v polovině prosince," uvedl zástupce ředitele harrachovského skiareálu Ondřej Zemánek. Také Harrachov má výrobníky sněhu při plusových teplotách, i když jiného typu než Ještěd či Rokytnice. I pro toto středisko jsou jen doplňkem klasického zasněžovacího systému. "Nikdy nenahradí hlavní technologii, k tomu to není ani určené. Nyní probíhá jejich servis a plánujeme, že je spustíme v nějakém režimu v pondělí," dodal Zemánek.