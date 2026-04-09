Skiareál v krkonošském Harrachově chce zůstat v provozu do konce příštího týdne

Skiareál v Harrachově na Jablonecku chce zůstat v provozu do konce příštího týdne. Jde o poslední středisko v Krkonoších, které je otevřené pro lyžaře. Podmínky jsou stále velmi dobré, řekl dnes ČTK zástupce ředitele harrachovského skiareálu Ondřej Zemánek.
Se zachováním provozu ve středisku pomáhají nízké noční teploty. "Tím, že v noci mrzne, tak sníh krásně přimrzne a podklad vydrží tvrdý po celé dopoledne," uvedl Zemánek.
V areálu je v provozu lanovka na Čertovu horu a přilehlá červená sjezdovka do centra, která je dlouhá skoro dva kilometry. Je na ni zhruba 30 až 50 centimetrů technického sněhu. "Pokud nepřijde nějaká radikální změna počasí, což zatím moc nevypadá, tak plánujeme zůstat v provozu do neděle 19. dubna. Od středy jezdíme za jarní ceny," dodal Zemánek. Skipas na dvě hodiny stojí 500 korun, senioři a mládež za něj platí 450 Kč a děti od šesti do 13 let ho mají za 350 Kč. Čtyřhodinový skipas vyjde na 610 korun, zlevněný je za 550 Kč respektive 430 Kč.
Denně v areálu lyžují stovky lidí. "Záleží samozřejmě na počasí. Hodně k nám jezdí děti a mládež ze sportovních klubů a také lidé ze vzdálenějších míst," uvedl zástupce ředitele skiareálu.
Ještě před několika dny mohli do Harrachova jezdit i běžkaři, teď už jsou podmínky pro ně špatné. "Je to tak pro nějaké skalní běžkaře, kteří si mohou udělat takové zhruba 300metrové kolečko. Ale stadion už na běžky moc vhodný není, jsou tam místa bez sněhu," dodal Zemánek.