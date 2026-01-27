Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Autor: mak
  16:32aktualizováno  16:32
Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.
Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit. | foto: Lasvit

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.
Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.
Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.
Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.
11 fotografií

„Tvar vychází ze skutečné lyžařské stopy, odlité přímo ze sněhu před startem hlavního závodu na padesát kilometrů. Autorem návrhu je Matyáš Chochola,“ popsala mluvčí sklářské společnosti Lasvit Anna Minaříková.

Každý stupeň vítězů má svou vlastní barevnost. „Vítězná trofej je z křišťálu, druhé místo modrý kouř a třetí místo je amber. Tvar i struktura zůstávají shodné. Medaile i nadále závodu dodává Crystalex,“ dodala Minaříková.

Jizerská 50 se koná v termínu od 29. ledna do 1. února. Ve čtyřech dnech se v Jizerských horách uskuteční celkem osm závodů. Letošní novinkou je zařazení pátečního sprintu do seriálu Ski Classics.

Na startu Jizerské 50 se kromě elitních dálkových běžců a tisíců amatérských lyžařů představí i známé tváře. Doprovodného závodu na 10 km zúčastní olympijští medailisté z Vancouveru 2010 Jiří Magál, Martin Koukal a Martin Jakš.

Ve stopě nebude chybět ani olympijská vítězka Kateřina Neumannová, šermíř Jiří Beran nebo bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Méně aut, hluku a emisí? Praha 1 zavádí celodenní zákaz průjezdu Petrskou čtvrtí

Další část Prahy 1 čeká omezení vjezdu. Po nočním zákazu ve značné části...

Městská část Praha 1 připravuje celodenní dopravní zklidnění celé Petrské čtvrti. Cílem opatření je výrazně omezit průjezdnou dopravu, která oblast dlouhodobě zatěžuje, a zlepšit kvalitu života...

27. ledna 2026  17:24

Tancem proti Parkinsonovi. Lekce pomáhají ztuhlým svalům, mozku i duši

Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k...

Víří v rytmu country, cha-chy, tanga nebo polky a při tom podstupují terapii, která jim pomáhá zvládat každodenní život a náročné situace s Parkinsonovou chorobou. To je poslání unikátních tanečních...

27. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Ozdravoval jsem chov, vysvětlil důchodce nelegální převoz opic. Dostal podmínku

Jiří Bartůněk (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (27. ledna...

Okresní soud v Teplicích uložil podmínku a peněžitý trest zkušenému chovateli Jiřímu Bartůňkovi za nezákonné nakládání se zvířaty. Sedmašedesátiletý muž navíc přechovával několik exemplářů zvířat, u...

27. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Plzeň začne stavět na Boleveckém rybníku tři mola pro plavce a vodní sporty

PlzeĹ zaÄŤne stavÄ›t na BoleveckĂ©m rybnĂ­ku tĹ™i mola pro plavce a vodnĂ­ sporty

Plzeň začne stavět na Velkém Boleveckém rybníku tři plovoucí mola. Největší bude určeno hlavně pro plavce, dvě menší pro vodní sporty. Na pláži nejoblíbenější...

27. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší soud zamítl stížnost Decroix v kauze ubytovny v Brně-Židenicích

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala v kauze ubytovny v ulici Markéty...

27. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

V Plzeňském kraji vzrostl za týden počet respiračních infekcí o 15 procent

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji po předchozím třetinovém poklesu minulý týden stoupl počet respiračních infekcí a chřipek téměř o 15 procent. V regionu připadalo na konci...

27. ledna 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Uvěřil na dědictví z Afriky. Bývalý administrátor připravil farnost o miliony

ilustrační snímek

Bývalý administrátor Římskokatolické farnosti Skalná způsobil církvi škodu nejméně 1,8 milionu korun, když uvěřil internetovým podvodníkům. Církevní peníze použil v souvislosti s podvodnými...

27. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Překročil rychlost v obci, pak chtěl hlídce ujet. Policisté ho vytlačili ze silnice

Policisté vytlačili ze silnice vůz, který pronásledovali. (27. ledna 2026)

Několik přestupků v rychlém sledu napáchal dvaapadesátiletý muž na Jindřichohradecku. Vše začalo tím, že překročil povolenou rychlost v obci. Když ho policisté zastavili, odmítl test na alkohol a...

27. ledna 2026  16:52

Vedení Litomyšle pokračuje v přípravě přestavby a nástavby radnice

ilustrační snímek

Vedení Litomyšle na Svitavsku pokračuje v přípravě přestavby hlavní budovy městského úřadu v ulici Bří Šťastných. Nová nástavba naváže na původní tvar...

27. ledna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Dodávka na Znojemsku narazila do nákladního vozu, tah na Znojmo je uzavřený

ilustrační snímek

Dodávkový vůz u Lechovic na Znojemsku dnes narazil do stojícího nákladního auta, hlavní tah mezi Brnem a Znojmem je uzavřený. Při nehodě se středně těžce...

27. ledna 2026  15:03,  aktualizováno  15:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Světelné zimní hry v Janských Lázních propojí přírodu, sport a tradice až do 15. března

Světelné zimní hry se po loňské sezóně vrací na Stezku korunami stromů v...

Již tuto sobotu startuje večerní dobrodružství, které propojuje zimní krajinu, tradice a sport. Jde o projekt nazvaný Světelné zimní hry, jenž zkrášlí Stezku korunami stromů v Janských lázních.

27. ledna 2026  16:45

Co pálí metropoli? Debatu i návrhy řešení přinese nová iniciativa Pražská agenda

Tisková konference z představení živé platformy Pražská agenda. (27. ledna 2026)

Nezávislý think tank Strategeo Institute spouští novou iniciativu s názvem Pražská agenda. Zabývat se bude každodenními palčivými tématy Pražanů, návrhy na zlepšení a zajištění kvalitnější...

27. ledna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.