„Tvar vychází ze skutečné lyžařské stopy, odlité přímo ze sněhu před startem hlavního závodu na padesát kilometrů. Autorem návrhu je Matyáš Chochola,“ popsala mluvčí sklářské společnosti Lasvit Anna Minaříková.
Každý stupeň vítězů má svou vlastní barevnost. „Vítězná trofej je z křišťálu, druhé místo modrý kouř a třetí místo je amber. Tvar i struktura zůstávají shodné. Medaile i nadále závodu dodává Crystalex,“ dodala Minaříková.
Jizerská 50 se koná v termínu od 29. ledna do 1. února. Ve čtyřech dnech se v Jizerských horách uskuteční celkem osm závodů. Letošní novinkou je zařazení pátečního sprintu do seriálu Ski Classics.
Na startu Jizerské 50 se kromě elitních dálkových běžců a tisíců amatérských lyžařů představí i známé tváře. Doprovodného závodu na 10 km zúčastní olympijští medailisté z Vancouveru 2010 Jiří Magál, Martin Koukal a Martin Jakš.
Ve stopě nebude chybět ani olympijská vítězka Kateřina Neumannová, šermíř Jiří Beran nebo bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller.