Kristiánov hostí sklářskou slavnost

Oblíbená akce připomíná život a práci jejích někdejších obyvatel. Hlavním magnetem letošního programu bude sklářská show Martina Janeckého.
Slavnost odstartuje tradičně – uctěním památky zakladatele osady Johanna Leopolda Riedela na lesním hřbitově. Po celý den budou v provozu řemeslné stánky s tradičním sklářským a řemeslným sortimentem a tvůrčí dílny.
Připravené jsou i dvě komentované prohlídky osadou, otevřená bude i stálá expozice v Liščí boudě. Pestrý kulturní program zahrnuje také hudební vystoupení či divadlo pro děti.