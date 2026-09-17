Skleněné městečko v Železném Brodě

Tradiční akce Skleněné městečko představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, řemeslníků a výrobců i milovníků sklářského řemesla.
Během festivalu mohou lidé obdivovat kreativitu a řemeslnou zručnost studentů sklářské školy nebo se aktivně zapojit do speciálního programu tvůrčích sklářských dílen. Na Malém náměstí, ve sklářské škole a v několika firemních prodejnách budou prezentovat a předvádět sklářská řemesla charakteristická pro zdejší region, ale také si tu zájemci zakoupí sklářské výrobky a bižuterii.
Akce potrvá v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.