Škod způsobených vlky v Libereckém kraji ubylo, chovatelé stáda lépe chrání

Škod způsobených vlky letos v prvním pololetí v Libereckém kraji výrazně ubylo, chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání, řekl ČTK náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu). Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům necelých 436.200 korun, meziročně je to o 63 procent méně. Za stejné období loňského roku vyplatil stát na náhradách téměř 1,178 milionu korun, za celý rok to bylo téměř 1,9 milionu jen za škody způsobené vlky.
Pokles škod může být podle náměstka dán tím, že se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření jako ploty a další zabezpečení. "To chci ocenit a poděkovat jim, že využili možnosti, které dává jak Liberecký kraj, tak stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že za tím může být i nějaký pokles početnosti těch predátorů," dodal Klápště.
Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, v Lužických a Jizerských horách. Liberecký kraj chovatelům přispívá na ochranu stád před vlky ze svého dotačního programu. Z programu 8.4 na podporu zemědělství a lokální produkce letos vyplatil na ochranná opatření šesti žadatelům přes 900.000 korun.
V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014, potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Loni potvrdil monitoring Hnutí Duha a jejich organizační skupiny Šelmy po pěti letech vlčata na Kokořínsku a v Ralsku. Vlci se ale podle odborníků pohybují také kolem Liberce, kde migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem, letos se objevili i kolem Nového Boru.
Podle zákona mají chovatelé nárok na náhradu škody způsobenou také vydrou říční, kormoránem velkým, bobrem evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a losem evropským. Většina z nich ale v Libereckém kraji nežije, náhrady se tak kromě vlka vyplácejí také za škody způsobené vydrami a kormorány, loni to bylo 3,61 milionu korun, letos za první pololetí 1,36 milionu. Náhrady vyplácí ministerstvo životního prostředí poté, co škody ověří pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny.
Přehled vyplacených náhrad za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy v Libereckém kraji v Kč
rok 2022 2023 2024 2025 2026
1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí
vlk 502.544 753.428 1,255.972 677.281 700.989 1,378.270 1,522.296 1,025.842 2,548.138 1,177.540 714.028 1,891.568 436.183
kormorán 700.270 0 700.270 1,783.721 0 1,783.721 1,109.000 820.612 1,929.612 750.000 548.579 1,298.579 708.000
vydra 0 8202 8202 0 136.477 136.477 219.881 220.121 440.002 179.011 237.082 416.093 214.951
celkem 1,202.814 761.630 1,964.444 2,461.002 837.466 3,298.468 2,851.177 2,066.575 4,917.752 2,106.551 1,499.689 3,606.240 1,359.134
zdroj: Liberecký kraj