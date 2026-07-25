Škod způsobených vlky v Libereckém kraji ubylo, chovatelé stáda lépe chrání

Autor: ČTK
  7:49aktualizováno  7:49
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Škod způsobených vlky letos v prvním pololetí v Libereckém kraji výrazně ubylo, chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání, řekl ČTK náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu). Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům necelých 436.200 korun, meziročně je to o 63 procent méně. Za stejné období loňského roku vyplatil stát na náhradách téměř 1,178 milionu korun, za celý rok to bylo téměř 1,9 milionu jen za škody způsobené vlky.

Pokles škod může být podle náměstka dán tím, že se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření jako ploty a další zabezpečení. "To chci ocenit a poděkovat jim, že využili možnosti, které dává jak Liberecký kraj, tak stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že za tím může být i nějaký pokles početnosti těch predátorů," dodal Klápště.

Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, v Lužických a Jizerských horách. Liberecký kraj chovatelům přispívá na ochranu stád před vlky ze svého dotačního programu. Z programu 8.4 na podporu zemědělství a lokální produkce letos vyplatil na ochranná opatření šesti žadatelům přes 900.000 korun.

V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014, potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Loni potvrdil monitoring Hnutí Duha a jejich organizační skupiny Šelmy po pěti letech vlčata na Kokořínsku a v Ralsku. Vlci se ale podle odborníků pohybují také kolem Liberce, kde migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem, letos se objevili i kolem Nového Boru.

Podle zákona mají chovatelé nárok na náhradu škody způsobenou také vydrou říční, kormoránem velkým, bobrem evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a losem evropským. Většina z nich ale v Libereckém kraji nežije, náhrady se tak kromě vlka vyplácejí také za škody způsobené vydrami a kormorány, loni to bylo 3,61 milionu korun, letos za první pololetí 1,36 milionu. Náhrady vyplácí ministerstvo životního prostředí poté, co škody ověří pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny.

Přehled vyplacených náhrad za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy v Libereckém kraji v Kč

rok 2022 2023 2024 2025 2026

1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí

vlk 502.544 753.428 1,255.972 677.281 700.989 1,378.270 1,522.296 1,025.842 2,548.138 1,177.540 714.028 1,891.568 436.183

kormorán 700.270 0 700.270 1,783.721 0 1,783.721 1,109.000 820.612 1,929.612 750.000 548.579 1,298.579 708.000

vydra 0 8202 8202 0 136.477 136.477 219.881 220.121 440.002 179.011 237.082 416.093 214.951

celkem 1,202.814 761.630 1,964.444 2,461.002 837.466 3,298.468 2,851.177 2,066.575 4,917.752 2,106.551 1,499.689 3,606.240 1,359.134

zdroj: Liberecký kraj

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

ilustrační snímek

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna by se měly teploty pohybovat převážně kolem dlouhodobého normálu, objeví se ale přeháňky i bouřky....

Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně silnou odezvu. Zatímco jedni litují ztráty známé pražské dominanty, jiní kritizují postup města. Praha...

Zabavená desetiletá lvice Elsa ve zlínské zoo dostane nového mladého parťáka

Lvice Kwale a lev Abamboo ve zlínské zoo (červenec 2026)

Zoologická zahrada ve Zlíně začala měnit složení lvů v záchranném a chovném centru Karibuni. Cílem je usnadnit adaptaci desetileté lvici Else, kterou zoo v květnu převzala ze soukromého chovu, a...

26. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

SZ: Exšéf městské firmy v Hranicích ovlivnil zakázku na auta, zaplatí 200.000 Kč

ilustrační snímek

Bývalý ředitel městské společnosti Ekoltes v Hranicích na Přerovsku Jakub Horák dostal pokutu 200.000 korun za to, že podle soudu před dvěma lety ovlivnil...

26. července 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Na Klatovsku vzplanul les v prudkém kopci. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci

ilustrační snímek

Hasiči dostali požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku pod kontrolou. Oheň v těžko přístupném terénu kontrolovali dobrovolní hasiči celou noc, řekl velitel zásahu Aleš Bucifal. Škoda je...

25. července 2026  19:02,  aktualizováno  26. 7. 10:27

Ceny bytů v Praze vyhánějí rodiny do regionů. Střední Čechy však také podražily

ilustrační snímek

Menší byt v Praze, nebo stěhování do většího ve středních Čechách? Takové dilema teď řeší stále více lidí. Zmenšování bytů se totiž stává jedním z výrazných trendů českého trhu s nemovitostmi, a to...

26. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Unikátní nález ve Větrném Jeníkově: Zámecký altán znovu ožije

Městys Větrný Jeníkov pracuje na kompletní obnově zdejšího zámku.

Městys Větrný Jeníkov pracuje na kompletní obnově zdejšího zámku. Po rekonstrukci by měla památka mimo jiné poskytovat komplexní svatební služby. V jednom ze sálů má vzniknout místnost pro pořádání...

26. července 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

V Krásné Lípě vzniká přístavba u základní školy, nové budou učebny i zahrada

ilustrační snímek

Nová přístavba se zahradou vzniká u základní školy v Krásné Lípě na Děčínsku. V moderním objektu budou nové učebny. Do školních dní dětí se vrátí činnosti v...

26. července 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Rybaření stále častěji láká cizince, ukazují výsledky policejních kontrol

Policisté spolu se členy rybářské stráže zkontrolovali skoro stovku rybářů....

Rybaření ve vodách na Chebsku už není doménou pouze tuzemských rybářů. Jak ukázaly výsledky společné červencové akce policistů a členů rybářské stráže, více než polovinu kontrolovaných lidí tvořili...

26. července 2026  9:32

Náš motokrosový sen? Mistrovství republiky, říkají v Netolicích

Motokros v Netolicích na Prachaticku (24. 7. 2026)

O netolickou trať se stará rodina Tomáše Reindla a jeho kamarádi. Rádi by jednou zase hostili závod mistrovství republiky. Ve zlaté éře motosportu se po Ingilince proháněli motokrosaři i v...

26. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

V jihlavském kostele sv. Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu

V jihlavskĂ©m kostele sv. IgnĂˇce zaÄŤali restaurĂˇtoĹ™i obnovovat rozsĂˇhlou vĂ˝malbu

V jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi....

26. července 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Smrt 19letého biatlonisty stále budí otázky. Přátelé teď Jana Vaňhu uctí vzpomínkovým závodem

Jan Vaňha zemřel loni ve věku 19 let.

Bývalý biatlonista Jan Vaňha přišel loni na podzim o život při tragické nehodě. Vyšetřování okolností jeho smrti stále pokračuje a rodina nepřestává hledat svědky, kteří by mohli pomoci objasnit, co...

26. července 2026  8:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oprava je odrovnávala, ale nevzdali se. Manželé oživili nádražku z 19. století

Pivnice Pendolíno Západ na západním nádraží v Ústí nad Labem (červenec 2026)

Přesně po roce se do prostor bývalé nádražní restaurace na západním nádraží v Ústí nad Labem znovu vrátil život. Podnik, jehož historie sahá přibližně do roku 1858, loni po 167 letech ukončil provoz....

26. července 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Dřevěné perly Těšínska spojuje nový česko-polský dokumentární cyklus

Deset unikátních dřevěných kostelů na obou stranách česko-polské hranice...

Deset unikátních dřevěných kostelů na obou stranách česko-polské hranice představuje nová dokumentární série televizní stanice TVT. Bilingvní videoprůvodce zavede diváky do sakrálních památek...

26. července 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.