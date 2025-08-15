Harrachov po měsíci zastavil opravu skokanského můstku, kvůli při se Svazem lyžařů

Krkonošský Harrachov zastavil přestavbu zchátralého můstku K-120 za 70 milionů korun, která v místním skokanském areálu začala teprve před měsícem. Podle starosty města Tomáše Vašíčka je to kvůli vydání soudního předběžného opatření ve sporu se Svazem lyžařů a místním spolkem Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov.

Spor se má týkat bezplatného převodu můstků a dalších staveb z majetku spolku Národní sportovní centrum Harrachov (NSC) na město.

Svaz lyžařů a Bucharův klub jsou také členy tohoto spolku a v návrhu pro vydání předběžného opatření uvedly, že dopředu o převodu nevěděly a obávají se, že by tento krok mohl paralyzovat hlavní činnost NSC.

Skokanské můstky v Harrachově už roky viditelně chátrají.
To ale starosta Vašíček odmítá. Vydání předběžného rozhodnutí podle něj naopak znamená, že spolek nemůže vykonávat činnost. „Nelze s tím majetkem nyní nijak nakládat,“ řekl Vašíček. Dle jeho slov se v areálu aktuálně nemohou konat žádné akce a ohrožený je i závod horských hor, který se zde má o tomto víkendu konat.

Podle mluvčího Svazu lyžařů Tomáše Haisla ale vydání předběžného rozhodnutí neznamená, že by rekonstrukce nemohla pokračovat. Nesouhlasí také s tím, že by v areálu nyní nesměly být žádné akce.

„Svaz lyžařů České republiky a Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov, jako zakládající členové NSC a dlouholetí iniciátoři rekonstrukce harrachovského skokanského areálu, souhlasí s konáním akcí i pokračováním v rekonstrukci předmětných nemovitých věcí. Jediný člen, který tak může být proti konání akcí, pokračování v rekonstrukci a dalších činnostech NSC, je Město Harrachov,“ dodal Haisl.

NSC sportovní areál v Harrachově provozuje a s městem na konci července uzavřelo smlouvu o darování skokanských můstků a dalších staveb v areálu. „Bylo to z praktických důvodů. Hlavní je, aby město mohlo bezpečně financovat činnost toho spolku, který zajišťuje z 95 procent, a mohli jsme bezpečně investovat do majetku,“ vysvětlil Vašíček s tím, že součástí převodu byla i dohoda, že spolek bude stavby nadále užívat bezplatně.

Podle usnesení Okresního soudu v Semilech z tohoto týdne podaly návrh na vydání předběžného opatření Svaz lyžařů a místní Bucharův klub. Darovací smlouvu považují za neplatnou, protože jako členové spolku o tom nebyli informováni a podle nich k tomu nedal souhlas ani výbor spolku. Haisl sdělil, že z jejich pohledu došlo ke zcizení majetku NSC, a to bez jakéhokoli projednání v orgánech Svazu lyžařů.

Soud vydal předběžné opatření vůči žalovanému. „Žalovanému se zakazuje jakékoliv nakládání (zejména zcizení či zatížení jakýmikoliv právy třetích osob) s následujícími věcmi,“ uvedl soud v usnesení, které se týká všech pěti skokanských můstků včetně mamutího, běžeckého stadionu, přemostění Mumlavy a dalších objektů.

V Harrachově je v republice ojedinělý areál pro skokany a sdruženáře s pěti můstky, z nichž byla většina postavená v 70. letech minulého století. Středisko je ve velmi špatném stavu, což si vyžádalo postupné uzavření můstků, včetně mamutího K-180. Provizorně zprovoznit se místním nadšencům podařilo před několika lety tři malé můstky s kritickým bodem 40, 70 a 90 metrů, i ty ale do budoucna potřebují větší obnovu.

Jako první se začal před měsícem opravovat K-120, který má být po přestavbě na můstek HS-162 jedním ze dvou takových na světě. V provozu měl být od prosince 2026.

Na jeho rekonstrukci získal Harrachov sedmnáctimilionovou dotaci od Libereckého kraje a další chce získat od Národní sportovní agentury. Podle starosty se nyní čeká na vyřízení žádosti.

